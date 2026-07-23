Google заявив, що володіє акціями SpaceX на $94 мільярди

Материнська компанія Google, Alphabet Inc., повідомила, що її інвестиційний портфель включає акції аерокосмічної компанії SpaceX на суму 94,1 мільярда доларів після її гучного виходу на фондову біржу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Google був раннім інвестором SpaceX, і зростання вартості цієї частки суттєво збільшувало прибутки техгіганта протягом останніх кварталів.

Після IPO на інвесторів зазвичай накладаються обмеження щодо термінів продажу паперів: $80 млрд з акцій Google мають “короткострокові обмеження на продаж”, тоді як ще $14,1 млрд заблоковано до третього кварталу наступного року.

Окрім SpaceX, інвестиційний портфель Alphabet містить частку в стрімко зростаючому розробнику штучного інтелекту Anthropic PBC. Загалом прибуток від переоцінки інвестицій Alphabet у другому кварталі сягнув майже $100 млрд, що значно підвищило чистий прибуток компанії.

Нагадаємо, капіталізація SpaceX перевищила $2 трильйони під час історичного дебюту на біржі. Акції аерокосмічної компанії стрімко зросли на 19% у перший день торгів на американській біржі Nasdaq. Цей стрибок збільшив ринкову вартість підприємства до 2,1 трильйона доларів, що зробило SpaceX шостою за вартістю компанією в США та офіційно перетворило Ілона Маска на першого у світі трильйонера.