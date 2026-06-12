Ілон Маск став першим у світі трильйонером

Після рекордного виходу компанії SpaceX на біржу статки бізнесмена Ілона Маска перевищили один трильйон доларів, що зробило його першою людиною в історії, чий капітал досягнув такої позначки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

У четвер компанія SpaceX провела найбільше IPO в історії США, залучивши 75 мільярдів доларів. Ще до розміщення акцій журнал Forbes оцінював особистий капітал Маска приблизно у 780 мільярдів доларів.

Для порівняння, друге місце у списку найбагатших людей світу займав співзасновник Google Ларрі Пейдж зі статками, які оцінювалися приблизно у 300 мільярдів доларів.

"Друга найбагатша людина світу має менш ніж третину того капіталу, який потенційно матиме Маск", — зазначив заступник редактора Forbes Wealth Метт Дюро.

За його словами, до цього лише засновник Oracle Ларрі Еллісон колись наближався до позначки у 400 мільярдів доларів.

Найбільша частина статків Маска тепер припадає саме на SpaceX. Його частка в компанії оцінюється приблизно у 866 мільярдів доларів.

Разом із частками в Tesla та інших активах його загальний капітал після початку біржових торгів акціями SpaceX перевищить 1,1 трильйона доларів.

Нагадаємо, SpaceX втратила понад $4 млрд на тлі підготовки до виходу на біржу. Компанія офіційно подала публічну заявку на проведення первинного розміщення акцій, яке претендує на статус найбільшого в історії, проте розкрита звітність оголила гігантський чистий збиток аерокосмічного гіганта за підсумками 2025 року у розмірі 4,94 мільярда доларів.