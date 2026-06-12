Илон Маск стал первым в мире триллионером

После рекордного выхода компании SpaceX на биржу состояние бизнесмена Илона Маска превысило один триллион долларов, что сделало его первым человеком в истории, чей капитал достиг такой отметки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

В четверг компания SpaceX провела крупнейшее IPO в истории США, привлекая 75 миллиардов долларов. Еще до размещения акций журнал Forbes оценивал личный капитал Маска примерно в 780 миллиардов долларов.

Для сравнения, второе место в списке самых богатых людей мира занимал соучредитель Google Ларри Пейдж с состоянием, которое оценивалось примерно в 300 миллиардов долларов.

"Второй самый богатый человек мира имеет менее трети того капитала, который потенциально будет иметь Маск", - отметил заместитель редактора Forbes Wealth Мэтт Дюро.

По его словам, до этого только основатель Oracle Ларри Эллисон когда-то приближался к отметке в 400 миллиардов долларов.

Наибольшая часть состояния Маска теперь приходится именно на SpaceX. Его доля в компании оценивается примерно в 866 млрд долларов.

Вместе с долями в Tesla и других активах его общий капитал после начала биржевых торгов акциями SpaceX превысит 1,1 триллиона долларов.

Напомним, SpaceX потеряла более $4 млрд на фоне подготовки к выходу на биржу. Компания официально подала публичную заявку на проведение первичного размещения акций, претендующего на статус крупнейшего в истории, однако раскрытая отчетность обнажила гигантский чистый убыток аэрокосмического гиганта по итогам 2025 года в размере 4,94 миллиарда долларов.