SpaceX планирует привлечь рекордные 75 млрд долларов при выходе на биржу

Аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска приняла неожиданное решение зафиксировать стоимость своих акций на уровне 135 долларов за штуку перед началом инвесторского роуд-шоу. В рамках первоначального публичного размещения компания планирует продать 555,6 миллионов акций и привлечь рекордные для мирового рынка 75 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По словам инсайдеров, SpaceX стремится получить рыночную оценку в размере 1,75 триллиона долларов. Начало роуд-шоу запланировано на четверг, а официальный дебют на бирже Nasdaq под тикером SPCX ожидается уже 12 июня. Однако источники предупреждают, что планы компании и финальный объем привлечения средств могут измениться во время встреч с инвесторами.

Нестандартный подход и слияние с ИИ-сектором

Решение зафиксировать конкретную цену акции до начала формирования книги заявок крайне нетипичным для финансового рынка, где обычно устанавливают ценовой диапазон. По словам юристов, Маск применяет принцип "бери или иди", полностью работающий с учетом его авторитета и отсутствия прямых аналогов компании такого масштаба на рынке.

Основные особенности будущего IPO:

Ставка на розничные инвесторы: SpaceX планирует выделить до 30% всего объема акций для индивидуальных (розничных) покупателей, что является аномально большой долей для крупных листингов.

Все деньги в компанию: IPO пройдет по структуре "all-primary". Это означает, что все привлеченные средства будут направлены непосредственно на развитие компании, а действующие акционеры не смогут продать свои доли. Сам Илон Маск обязан содержать свои акции не менее 366 дней после выхода на биржу.

Куда пойдут средства: капитал будет направлен на расширение вычислительных ресурсов для искусственного интеллекта и развитие спутниковой сети.

Колоссальная оценка SpaceX в 1,75 триллиона долларов во многом связана с ее недавней трансформацией. Ранее в этом году компания соединилась со стартапом искусственного интеллекта Маска xAI. В рамках этого соглашения ракетную компанию оценили в 1 триллион долларов, а разработчика ИИ-чат-бота Grok - в 250 миллиардов долларов. Теперь компания закладывает в свои перспективы технологии, которых еще нет, например, космические дата-центры на солнечных батареях.

Несмотря на безумные ожидания, финансовые отчеты компании демонстрируют значительное давление на рентабельность. Только спутниковый сегмент Starlink сейчас генерирует чистую прибыль и считается "дойной коровью" компании, в то время как другие два направления бизнеса остаются убыточными и активно сжигают кэш. За первый квартал 2026 года выручка SpaceX выросла до 4,69 миллиарда долларов (против 4,07 миллиарда годом ранее), но убытки компании увеличились до 1,27 доллара на акцию по сравнению с 18 центами за аналогичный период прошлого года.

Напомним, SpaceX потеряла более $4 млрд на фоне подготовки к выходу на биржу. Компания официально подала публичную заявку на проведение первичного размещения акций, претендующего на статус крупнейшего в истории, однако раскрытая отчетность обнажила гигантский чистый убыток аэрокосмического гиганта по итогам 2025 года в размере 4,94 миллиарда долларов.