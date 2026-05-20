SpaceX планирует приобрести ИИ-стартап Cursor за 60 миллиардов долларов сразу после IPO

SpaceX планирует приобрести ИИ-стартап Cursor за 60 миллиардов долларов сразу после IPO / Unsplash

Аэрокосмический гигант SpaceX планирует завершить сделку по покупке популярного стартапа в сфере искусственного интеллекта Cursor через 30 дней после выхода компании Илона Маска на фондовый рынок. Стоимость поглощения оценивается в 60 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

Официальную заявку на проведение первичного публичного размещения акций гигант SpaceX рассчитывает подать уже в ближайшее время, а старт торгов запланирован на 12 июня. Если этот график будет соблюден, покупка пройдет в июле 2026 года. Отмечается, что стороны предусмотрели жесткие финансовые обязательства: в случае срыва сделки SpaceX обязана выплатить стартапу компенсацию в размере 10 миллиардов долларов наличными.

Что известно о ИИ-стартапе Cursor и деталях соглашения

Проект Cursor, запущенный в 2023 году, помогает разработчикам эффективно писать, редактировать и отлаживать программный код с помощью ИИ-подсказок в формате чат-бота. В настоящее время он является одним из самых быстрорастущих технологических стартапов в мире. На днях компания выпустила свою новую модель программирования Composer 2.5, частично тренированную на мощностях дата-центра Colossus 2, принадлежащего другой компании Маска — xAI.

Предварительное соглашение о предстоящем слиянии SpaceX и Cursor подписали еще в апреле, заявив о планах совместно создать лучший в мире искусственный интеллект для написания кода и интеллектуальной работы. Непосредственную покупку отложили именно из-за подготовки к IPO. Ожидается, что предстоящее соглашение пройдет тщательную проверку со стороны антимонопольных регуляторов.

Сама SpaceX, которая недавно объединилась с ИИ-компанией xAI, планирует привлечь в пределах публичного размещения до 75 миллиардов долларов, что может вывести рыночную оценку компании на рекордный уровень — более 2 триллионов долларов.

Напомним, SpaceX ускоряет выход на биржу и может приступить к торгам акциями уже в июне. Спешка с подачей документов на IPO связана с необходимостью аккумулировать масштабный капитал для финансирования своих глобальных космических и нейросетевых проектов.

Автор:
Максим Кольц