Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,15

--0,01

EUR

51,30

--0,11

Готівковий курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,60

51,40

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

SpaceX планує придбати ШІ-стартап Cursor за 60 мільярдів доларів відразу після IPO

SpaceX
SpaceX планує придбати ШІ-стартап Cursor за 60 мільярдів доларів відразу після IPO / Unsplash

Аерокосмічний гігант SpaceX планує завершити угоду з купівлі популярного стартапу у сфері штучного інтелекту Cursor через 30 днів після виходу компанії Ілона Маска на фондовий ринок. Вартість поглинання оцінюють у 60 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Офіційну заявку на проведення первинного публічного розміщення акцій гігант SpaceX розраховує подати вже найближчим часом, а старт торгів заплановано на 12 червня. Якщо цей графік буде дотримано, купівля Cursor відбудеться у липні 2026 року. Зазначається, що сторони передбачили жорсткі фінансові зобов'язання: у разі зриву угоди SpaceX зобов'язана виплатити стартапу компенсацію у розмірі 10 мільярдів доларів готівкою.

Що відомо про ШІ-стартап Cursor та деталі угоди

Проєкт Cursor, запущений у 2023 році, допомагає розробникам ефективно писати, редагувати та налагоджувати програмний код за допомогою ШІ-підказок у форматі чат-бота. Наразі він є одним із найшвидкоросліших технологічних стартапів у світі. Днями компанія випустила свою нову модель програмування Composer 2.5, яку частково тренували на потужностях дата-центру Colossus 2, що належить іншій компанії Маска — xAI.

Попередню угоду про майбутнє злиття SpaceX та Cursor підписали ще у квітні, заявивши про плани спільно створити найкращий у світі штучний інтелект для написання коду та інтелектуальної роботи. Безпосередню купівлю відклали саме через підготовку до IPO. Очікується, що майбутня угода пройде ретельну перевірку з боку антимонопольних регуляторів.

Сама SpaceX, яка нещодавно об'єдналася з ШІ-компанією xAI, планує залучити в межах публічного розміщення до 75 мільярдів доларів, що може вивести ринкову оцінку компанії на рекордний рівень — понад 2 трильйони доларів.

Нагадаємо, SpaceX пришвидшує вихід на біржу і може розпочати торги акціями вже у червні. Поспіх із подачею документів на IPO пов'язаний із необхідністю акумулювати масштабний капітал для фінансування своїх глобальних космічних та нейромережевих проєктів.

Автор:
Максим Кольц