SpaceX планує придбати ШІ-стартап Cursor за 60 мільярдів доларів відразу після IPO

Аерокосмічний гігант SpaceX планує завершити угоду з купівлі популярного стартапу у сфері штучного інтелекту Cursor через 30 днів після виходу компанії Ілона Маска на фондовий ринок. Вартість поглинання оцінюють у 60 мільярдів доларів.

Офіційну заявку на проведення первинного публічного розміщення акцій гігант SpaceX розраховує подати вже найближчим часом, а старт торгів заплановано на 12 червня. Якщо цей графік буде дотримано, купівля Cursor відбудеться у липні 2026 року. Зазначається, що сторони передбачили жорсткі фінансові зобов'язання: у разі зриву угоди SpaceX зобов'язана виплатити стартапу компенсацію у розмірі 10 мільярдів доларів готівкою.

Що відомо про ШІ-стартап Cursor та деталі угоди

Проєкт Cursor, запущений у 2023 році, допомагає розробникам ефективно писати, редагувати та налагоджувати програмний код за допомогою ШІ-підказок у форматі чат-бота. Наразі він є одним із найшвидкоросліших технологічних стартапів у світі. Днями компанія випустила свою нову модель програмування Composer 2.5, яку частково тренували на потужностях дата-центру Colossus 2, що належить іншій компанії Маска — xAI.

Попередню угоду про майбутнє злиття SpaceX та Cursor підписали ще у квітні, заявивши про плани спільно створити найкращий у світі штучний інтелект для написання коду та інтелектуальної роботи. Безпосередню купівлю відклали саме через підготовку до IPO. Очікується, що майбутня угода пройде ретельну перевірку з боку антимонопольних регуляторів.

Сама SpaceX, яка нещодавно об'єдналася з ШІ-компанією xAI, планує залучити в межах публічного розміщення до 75 мільярдів доларів, що може вивести ринкову оцінку компанії на рекордний рівень — понад 2 трильйони доларів.

Нагадаємо, SpaceX пришвидшує вихід на біржу і може розпочати торги акціями вже у червні. Поспіх із подачею документів на IPO пов'язаний із необхідністю акумулювати масштабний капітал для фінансування своїх глобальних космічних та нейромережевих проєктів.