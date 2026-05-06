SpaceX планує інвестувати 55 мільярдів доларів у завод чипів у Техасі

SpaceX
SpaceX планує інвестувати 55 мільярдів доларів у завод чипів у Техасі / Unsplash

Аерокосмічна компанія SpaceX спільно з Tesla розробила проєкт будівництва потужного заводу з виробництва напівпровідників під назвою Terafab. Об'єкт планують звести в окрузі Граймс, штат Техас, з початковим обсягом інвестицій у розмірі 55 млрд доларів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Yahoo Finance.

Проєкт передбачає створення багатофазного комплексу для виготовлення мікросхем та передових обчислень. За оцінками SpaceX, у разі реалізації всіх додаткових етапів загальна сума інвестицій може зрости до 119 млрд доларів.

Стратегічне значення проєкту

Ілон Маск неодноразово наголошував, що обмеженість поставок передових чипів є головною перешкодою для розвитку систем штучного інтелекту.

Основні цілі будівництва Terafab:

  • Власне виробництво: SpaceX прагне забезпечити прямий доступ до сучасних компонентів та зменшити залежність від зовнішніх постачальників, таких як Samsung та TSMC.
  • Розвиток ШІ: Маск розглядає обчислювальні потужності як ключовий ресурс для масштабування технологій майбутнього.
  • Зміцнення позицій США: план відповідає державній стратегії Сполучених Штатів щодо розширення внутрішніх потужностей виробництва напівпровідників на тлі геополітичних ризиків.
  • IPO та капіталізація: у червні SpaceX планує вихід на біржу (IPO), що може оцінити компанію у 1,75 трлн доларів.

Місцева влада Техасу планує розглянути угоду про податкові пільги для нового підприємства на засіданні у червні.

Нагадаємо, оцінка SpaceX може перевищити $2 трлн перед виходом на біржу. Компанія готується до первинного публічного розміщення акцій, яке претендує на статус найбільшого дебюту в історії фондового ринку.

Автор:
Максим Кольц