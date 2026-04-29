Рада директорів SpaceX пообіцяла Маску винагороду за місто на Марсі

Засновник SpaceX Ілон Маск зможе отримати 200 млн акцій компанії з розширеним правом голосу, якщо ринкова вартість підприємства сягне $7,5 трлн, а на Марсі з'явиться постійна колонія з мільйоном мешканців. Такий безпрецедентний компенсаційний пакет затвердила рада директорів компанії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Деталі плану стали відомі з конфіденційної заяви, поданої до Комісії з цінних паперів і бірж США. Цей крок зроблено на тлі підготовки SpaceX до виходу на IPO, який може відбутися вже в червні 2026 року з оцінкою близько $1,75 трлн.

Марсіанські цілі та космічні дані

План винагороди розрахований на довгострокову перспективу і не має чітких дедлайнів, крім умови подальшої роботи Маска в компанії. Окрім "марсіанського" бонусу, передбачені винагороди за технологічні прориви на орбіті Землі.

Ключові умови для отримання акцій:

Колонізація: створення самодостатнього міста на Марсі з населенням щонайменше 1 млн осіб.

Капіталізація: досягнення ринкової вартості компанії у $7,5 трлн.

Космічні обчислення: запуск мережі дата-центрів у космосі потужністю 100 терават (додатково 60,4 млн акцій).

Для порівняння: 100 терават — це колосальний обсяг енергії, що у десятки разів перевищує поточне світове споживання електроенергії. Якщо ці цілі не будуть досягнуті, Маск не отримає жодної акції. З 2019 року його офіційна зарплата в SpaceX становить лише $54 080 на рік.

Чому це важливо для інвесторів

Аналітики зазначають, що такі "космічні" цілі допомагають інвесторам зрозуміти справжні амбіції SpaceX. Традиційні фінансові показники тут відходять на другий план, поступаючись місцем глобальній візії засновника.

Проте такий план може створити напруженість між акціонерами інших компаній Маска, зокрема Tesla. Нещодавно акціонери автовиробника затвердили йому пакет на $1 трлн, також прив’язаний до надскладних цілей, як-от запуск мільйона роботів-гуманоїдів. Тепер SpaceX фактично вступає у боротьбу за увагу та час свого СЕО.

Нагадаємо, Ілон Маск заявив, що SpaceX зосередиться на будівництві міста на Місяці. Попри амбітні плани щодо Марсу, бізнесмен підкреслив, що створення "самодостатньої бази" на супутнику Землі є необхідним проміжним етапом для відпрацювання технологій тривалого перебування людей у космосі.