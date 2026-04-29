Совет директоров SpaceX пообещал Маску вознаграждение за город на Марсе

Основатель SpaceX Илон Маск сможет получить 200 млн. акций компании с расширенным правом голоса, если рыночная стоимость предприятия достигнет $7,5 трлн, а на Марсе появится постоянная колония с миллионом жителей. Такой беспрецедентный компенсационный пакет утвердил совет директоров компании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Детали плана стали известны из конфиденциального заявления, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Этот шаг сделан на фоне подготовки SpaceX к выходу на IPO, который может произойти уже в июне 2026 г. с отметкой около $1,75 трлн.

Марсианские цели и космические данные

План вознаграждения рассчитан на долгосрочную перспективу и не имеет четких дедлайнов, за исключением условия дальнейшей работы Маска в компании. Кроме "марсианского" бонуса предусмотрены вознаграждения за технологические прорывы на орбите Земли.

Ключевые условия для получения акций:

Колонизация: создание самодостаточного города на Марсе с населением не менее 1 млн человек.

Капитализация: достижение рыночной стоимости компании в $7,5 трлн.

Космические вычисления: запуск сети дата-центров в космосе мощностью 100 тераватт (дополнительно 60,4 млн акций).

Для сравнения: 100 терават – это колоссальный объем энергии, в десятки раз превышающий текущее мировое потребление электроэнергии. Если эти цели не будут достигнуты, Маск не получит никакой акции. С 2019 года его официальная зарплата в SpaceX составляет всего $54 080 в год.

Почему это важно для инвесторов

Аналитики отмечают, что подобные "космические" цели помогают инвесторам понять настоящие амбиции SpaceX. Традиционные финансовые показатели здесь отходят на второй план, уступая место глобальному видению основателя.

Однако такой план может создать напряженность между акционерами других компаний Маска, в частности Tesla. Недавно акционеры автопроизводителя утвердили ему пакет на $1 трлн, также привязанный к сверхсложным целям, например запуск миллиона роботов-гуманоидов. Теперь SpaceX фактически вступает в борьбу за внимание и время своего СЕО.

Напомним, Илон Маск заявил, что SpaceX сосредоточится на строительстве города на Луне. Несмотря на амбициозные планы по Марсу, бизнесмен подчеркнул, что создание "самодостаточной базы" на спутнике Земли является необходимым промежуточным этапом для отработки технологий длительного пребывания людей в космосе.