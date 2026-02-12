Маск хочет построить завод на Луне: что он будет производить

Американский миллиардер Илон Маск планирует построить завод на Луне для создания спутников с искусственным интеллектом и гигантскую катапульту для запуска в космос.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The New York Times.

По замыслу Маска, космическая катапульта будет частью лунного комплекса, производимого спутниками для обеспечения вычислительных мощностей искусственного интеллекта.

"Вам нужно лететь на Луну, чтобы получить больше мощностей", - сказал Маск во время общей встречи сотрудников своей компании xAI, которую он недавно объединил со SpaceX, чтобы реализовать свои планы по созданию центров обработки данных искусственного интеллекта в космосе.

"Сложно представить, о чем будет мыслить интеллект такого масштаба, но будет интересно увидеть, как это произойдет", — добавил он.

Во время выступления Маск назвал Луну "ступенькой" к Марсу. Сначала, по его словам, компания создаст "самодостаточный город на Луне", затем отправится на Марс, а в конце концов будет исследовать звездные системы в поисках инопланетян.

Недавно Маск заявил, что его компания SpaceX сосредоточится на создании " самодостаточного города" на Луне, а не на Марсе.

Напомним, компания SpaceX получила экологичное разрешение для полета на Марс еще в июне 2022 года.

Тогда Маск заявлял, что люди попадут на Марс менее чем через 10 лет. Если SpaceX удастся отправить Starship с экипажем на Марс в декабре 2031 года, человек выйдет на поверхность на несколько секунд, сразу же вернется в посадочный модуль, а затем улетит обратно на Землю.