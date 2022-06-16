SpaceX получил экологическое разрешение для полета на Марс

Федеральное авиационное управление США заявило, что компания Илона Маска SpaceX больше не имеет экологических препятствий для запуска ракеты Starship на Марс из Техаса.

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Об этом пишет The New York Times.

SpaceX должна принять более 75 мер, чтобы минимизировать влияние на окружающую среду, когда начнутся полеты Starship – космического корабля, являющегося центральным в мечтах Илона Маска колонизировать Марс.

Starship станет мощнейшей ракетой в истории. Она будет полностью многократной. Попытку орбитального запуска ракеты могут предпринять через пару месяцев после одобрения.

На высоте почти 400 футов (120 метров) Starship является самой мощной из когда-либо построенных ракет, предназначенных для доставки людей на Луну и Марс.

NASA намерено использовать его для высадки астронавтов космического агентства на Луну, запланированной не ранее 2025 года.

В то время как SpaceX запустила разгонный блок Starship в форме пули на несколько миль (10 километров) в воздух за последний год, что привело к нескольким впечатляющим взрывам, ему еще предстоит запустить его на сверхтяжелом ускорителе.

Илон Маск считает, что люди попадут на Марс менее чем через 10 лет. Если SpaceX удастся отправить спускаемый аппарат с экипажем на Марс в декабре 2031 года, человек выйдет на его поверхность на пару секунд, сразу же вернется в посадочный модуль, а затем улетит обратно на Землю.