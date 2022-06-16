SpaceX отримав екологічний дозвіл для польоту на Марс

Федеральне авіаційне управління США заявило, що компанія Ілона Маска SpaceX більше не має екологічних перешкод для запуску ракети Starship на Марс із Техасу.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це пише The New York Times.

SpaceX має вжити більше 75 заходів, щоб мінімізувати вплив на навколишнє середовище, коли почнуться польоти Starship – космічного корабля, що є центральним у мріях Ілона Маска колонізувати Марс.

Starship стане найпотужнішою ракетою в історії. Вона буде повністю багаторазовою. Спробу орбітального запуску ракети можуть зробити за кілька місяців після схвалення.

На висоті майже 400 футів (120 метрів) Starship є найпотужнішою з будь-коли побудованих ракет, призначених для доставки людей на Місяць та Марс.

NASA має намір використати його для висадки астронавтів космічного агентства на Місяць, запланованого не раніше 2025 року.

У той час як SpaceX запустила розгінний блок Starship у формі кулі на кілька миль (10 кілометрів) у повітря за останній рік, що призвело до кількох вражаючих вибухів, він ще має запустити його на надважкому прискорювачі.

Ілон Маск вважає, що люди потраплять на Марс менш ніж за 10 років. Якщо SpaceX вдасться відправити апарат, що спускається, з екіпажем на Марс у грудні 2031 року, людина вийде на його поверхню на пару секунд, відразу ж повернеться в посадковий модуль, а потім полетить назад на Землю.