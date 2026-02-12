Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,03

--0,06

EUR

51,21

--0,04

Готівковий курс:

USD

43,15

43,05

EUR

51,45

51,25

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Маск хоче побудувати завод на Місяці: що він вироблятиме

Ілон Маск
Ілон Маск хоче побудувати завод на Місяці / Вікіпедія

Американський мільярдер Ілон Маск планує побудувати завод на Місяці для створення супутників зі штучним інтелектом і гігантську катапульту для запуску їх у космос.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The New York Times.

За задумом Маска, космічна катапульта буде частиною місячного комплексу, який вироблятиме супутники для забезпечення обчислювальних потужностей штучного інтелекту.

"Вам потрібно летіти на Місяць, щоб отримати більше потужностей", — сказав Маск під час загальної зустрічі співробітників своєї компанії xAI, яку він нещодавно об’єднав зі SpaceX, щоб реалізувати свої плани щодо створення центрів обробки даних штучного інтелекту в космосі.

"Складно уявити, про що мислитиме інтелект такого масштабу, але буде надзвичайно цікаво побачити, як це станеться", — додав він.

Під час виступу Маск назвав Місяць "сходинкою" до Марсу. Спочатку, за його словами, компанія створить "самодостатнє місто на Місяці", потім вирушить на Марс, а зрештою досліджуватиме зоряні системи в пошуках інопланетян.

Нещодавно Маск заявив, що його компанія SpaceX зосередиться на створенні "самодостатнього міста" на Місяці, а не на Марсі.

Нагадаємо, компанія SpaceX отримала екологічний дозвіл для польоту на Марс ще у червні 2022 року. 

Тоді Маск заявляв, що люди потраплять на Марс менш ніж за 10 років. Якщо SpaceX вдасться відправити Starship з екіпажем на Марс у грудні 2031 року, людина вийде на його поверхню на декілька секунд, відразу ж повернеться в посадковий модуль, а потім полетить назад на Землю.

Автор:
Світлана Манько