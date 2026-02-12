Маск хоче побудувати завод на Місяці: що він вироблятиме

Американський мільярдер Ілон Маск планує побудувати завод на Місяці для створення супутників зі штучним інтелектом і гігантську катапульту для запуску їх у космос.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The New York Times.

За задумом Маска, космічна катапульта буде частиною місячного комплексу, який вироблятиме супутники для забезпечення обчислювальних потужностей штучного інтелекту.

"Вам потрібно летіти на Місяць, щоб отримати більше потужностей", — сказав Маск під час загальної зустрічі співробітників своєї компанії xAI, яку він нещодавно об’єднав зі SpaceX, щоб реалізувати свої плани щодо створення центрів обробки даних штучного інтелекту в космосі.

"Складно уявити, про що мислитиме інтелект такого масштабу, але буде надзвичайно цікаво побачити, як це станеться", — додав він.

Під час виступу Маск назвав Місяць "сходинкою" до Марсу. Спочатку, за його словами, компанія створить "самодостатнє місто на Місяці", потім вирушить на Марс, а зрештою досліджуватиме зоряні системи в пошуках інопланетян.

Нещодавно Маск заявив, що його компанія SpaceX зосередиться на створенні "самодостатнього міста" на Місяці, а не на Марсі.

Нагадаємо, компанія SpaceX отримала екологічний дозвіл для польоту на Марс ще у червні 2022 року.

Тоді Маск заявляв, що люди потраплять на Марс менш ніж за 10 років. Якщо SpaceX вдасться відправити Starship з екіпажем на Марс у грудні 2031 року, людина вийде на його поверхню на декілька секунд, відразу ж повернеться в посадковий модуль, а потім полетить назад на Землю.