Ілон Маск заявив, що SpaceX зосередиться на будівництві міста на Місяці: які плани на Марс

Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що його компанія SpaceX зосередиться на створенні "самодостатнього міста" на Місяці, а не на Марсі.

Як пише Delo.ua, про це Маск написав у соцмережі X.

За його словами, місто на Місяці може бути збудоване "менш ніж за 10 років", тоді як втілення цієї ідеї на Марсі потребувало б більше часу.

"SpaceX перенесла фокус на будівництво самодостатнього міста на Місяці, оскільки ми потенційно можемо досягти цього менш як за 10 років, тоді як на Марсі це займе понад 20 років", — заявив Маск.

Мільярдер пояснив, що запускати ракету на Марс можна лише тоді, коли ця планета максимально наближається до Землі, а це стається раз на 26 місяців. Сам політ триватиме пів року. Водночас до Місяця є можливість відлітати кожні 10 днів, а "час подорожі" — лише два дні.

"Це означає, що ми можемо побудувати місто на Місяці набагато швидше, ніж на Марсі. Однак SpaceX також прагнутиме побудувати місто на Марсі й почне це робити приблизно через 5-7 років, але пріоритет — забезпечити майбутнє цивілізації, і Місяць є швидшим варіантом", — переконаний Маск.

Нагадаємо, компанія SpaceX отримала екологічний дозвіл для польоту на Марс ще у червні 2022 року.

Тоді Маск заявляв, що люди потраплять на Марс менш ніж за 10 років. Якщо SpaceX вдасться відправити Starship з екіпажем на Марс у грудні 2031 року, людина вийде на його поверхню на декілька секунд, відразу ж повернеться в посадковий модуль, а потім полетить назад на Землю.

Нещодавно Маск оголосив про злиття своєї космічної компанії SpaceX із розробником штучного інтелекту xAI.