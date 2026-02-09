Илон Маск заявил, что SpaceX сосредоточится на строительстве города на Луне: какие планы на Марс

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его компания SpaceX сосредоточится на создании "самодостаточного города" на Луне, а не на Марсе.

Как пишет Delo.ua, об этом Маск написал в соцсети X.

По его словам, город на Луне может быть построен "менее чем за 10 лет", тогда как воплощение этой идеи на Марсе потребовало бы больше времени.

"SpaceX перенесла фокус на строительство самодостаточного города на Луне, поскольку мы потенциально можем достичь этого менее чем за 10 лет, тогда как на Марсе это займет более 20 лет" , – заявил Маск.

Миллиардер объяснил, что запускать ракету на Марс можно только тогда, когда эта планета максимально приближается к Земле, а это происходит раз в 26 месяцев. Сам полет продлится полгода. В то же время к Луне есть возможность улетать каждые 10 дней, а "время путешествия" - всего два дня.

"Это значит, что мы можем построить город на Луне гораздо быстрее, чем на Марсе. Однако SpaceX также будет стремиться построить город на Марсе и начнет это делать примерно через 5-7 лет, но приоритет - обеспечить будущее цивилизации, и Луна является более быстрым вариантом", - убежден Маск.

Напомним, компания SpaceX получила экологичное разрешение для полета на Марс еще в июне 2022 года.

Тогда Маск заявлял, что люди попадут на Марс менее чем через 10 лет. Если SpaceX удастся отправить Starship с экипажем на Марс в декабре 2031 года, человек выйдет на поверхность на несколько секунд, сразу же вернется в посадочный модуль, а затем улетит обратно на Землю.

Недавно Маск объявил о слиянии своей космической компании SpaceX с разработчиком искусственного интеллекта xAI.