Космический ущерб: SpaceX потеряла более $4 млрд на фоне подготовки к выходу на биржу

Компания SpaceX официально подала публичную заявку на проведение первичного публичного размещения акций, претендующего стать крупнейшим в истории мирового рынка. Однако раскрытые финансовые документы обнажили гигантские убытки аэрокосмического гиганта.

Согласно документу, представленному в среду в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, в первом квартале компания зафиксировала чистый убыток в размере 4,28 миллиарда долларов при доходе 4,69 миллиарда долларов.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года ущерб составил 528 миллионов долларов. В целом за прошлый год гигант аэрокосмической отрасли получил 4,94 миллиарда долларов ущерба, несмотря на рост общего дохода до 18,7 миллиарда долларов.

Абсолютный контроль Илона Маска

Новая структура акций позволит Илону Маску полностью сохранить компанию под своим управлением. В настоящее время он владеет 12,3% акций класса А и 93,6% акций класса B.

Благодаря системе суперголосующих акций (где каждая акция класса B имеет 10 голосов), Маск концентрирует 85,1% голосов.

Чтобы получить свои миллиардные бонусы, Илон Маск должен выполнить главное условие — построить на Марсе город, где будет жить не менее миллиона человек. Но это финальная цель.

Перед этим SpaceX планирует запустить другой грандиозный проект – создать сеть мощных компьютерных центров (дата-центров) прямо в космосе. В компании уверены, что хранение и обработка данных на орбите – это золотая жила. Они оценивают этот новый космический рынок в сумасшедшие 28,5 триллиона долларов и считают его величайшим бизнес-шансом в истории человечества.

Искусственный интеллект и спутниковый интернет

Главным драйвером доходов SpaceX остается спутниковый интернет Starlink, база абонентов которого выросла до 8,9 миллиона пользователей, принеся в прошлом году 4,42 миллиарда долларов. В то же время космические запуски для NASA и Пентагона остаются операционно убыточными.

Наиболее затратным направлением стал искусственный интеллект при покупке компании xAI. Капитальные расходы SpaceX удвоились до 20,74 миллиарда долларов, а операционный ущерб в сегменте ИИ достиг 6,36 миллиарда долларов.

Маск планирует масштабную экспансию, которая включает в себя вывод на орбиту центров обработки данных на солнечной энергии мощностью 100 гигаватт, а также поглощение ИИ-стартапа Cursor за 60 миллиардов долларов сразу после выхода на биржу.

IPO имеет целью привлечь до 75 миллиардов долларов, что поднимет оценку компании до 2 триллионов долларов — это больше стоимости Tesla. Розничные инвесторы смогут выкупить до 30% акций через ведущие платформы, такие как Charles Schwab и Robinhood.

Напомним, SpaceX ускоряет выход на биржу и может приступить к торгам акциями уже в июне. Спешка с подачей документов на IPO связана с необходимостью аккумулировать масштабный капитал для финансирования своих глобальных космических и нейросетевых проектов.