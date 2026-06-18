Украина планирует ускорить рост ВВП до 6% в год

Во время заседания Совета по поддержке предпринимательства при президенте руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил о необходимости формирования долгосрочного видения развития украинской экономики.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ОП.

По его словам, Украина становится одним из ключевых факторов будущей безопасности и конкурентоспособности Европейского Союза, поэтому государственная политика должна выходить за пределы текущих вызовов.

На заседании был представлен проект стратегии "Экономика будущего", который правительство разрабатывает вместе с Всемирным банком, компанией McKinsey, международными экспертами и украинским бизнесом. Документ должен определить направление развития страны на ближайшие 10-15 лет.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что стратегия предполагает повышение темпов экономического роста до минимум 6% в год, увеличение производительности труда до 5%, а также рост доли инвестиций в ВВП до 30%.

Отдельно она напомнила о решениях, принятых в последние месяцы для поддержки бизнеса и оборонной промышленности. В частности, отменены НДС на поставки наземных роботизированных комплексов, расширены требования локализации на оборонные закупки и урегулированы вопросы защиты прав интеллектуальной собственности на оборонные разработки.

В ходе заседания также согласовано создание комитета по развитию креативных индустрий, который будет охватывать культуру, книгоиздание, IT, дизайн, рекламу, музыкальную индустрию, архитектуру и разработку видеоигр.

Представители бизнеса подняли вопросы налоговых проверок, борьбы с нелегальным импортом, кредитование и страхование предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также работы бизнеса на прифронтовых территориях.

Буданов отметил, что озвученные проблемы зафиксированы и будут оставаться в работе Совета. По его словам, часть вопросов уже удалось решить, а по другим идет поиск решений.

Заметим, что реальный ВВП Украины в первом квартале 2026 года сократился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот спад остановил тенденцию постепенного экономического роста, продолжавшуюся в течение всего 2025 года.