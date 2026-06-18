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Украина планирует ускорить рост ВВП до 6% в год

Правительство готовит стратегию развития экономики Украины на 10–15 лет
Правительство готовит стратегию развития экономики Украины на 10–15 лет

Во время заседания Совета по поддержке предпринимательства при президенте руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил о необходимости формирования долгосрочного видения развития украинской экономики.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ОП.

По его словам, Украина становится одним из ключевых факторов будущей безопасности и конкурентоспособности Европейского Союза, поэтому государственная политика должна выходить за пределы текущих вызовов.

На заседании был представлен проект стратегии "Экономика будущего", который правительство разрабатывает вместе с Всемирным банком, компанией McKinsey, международными экспертами и украинским бизнесом. Документ должен определить направление развития страны на ближайшие 10-15 лет.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что стратегия предполагает повышение темпов экономического роста до минимум 6% в год, увеличение производительности труда до 5%, а также рост доли инвестиций в ВВП до 30%.

Отдельно она напомнила о решениях, принятых в последние месяцы для поддержки бизнеса и оборонной промышленности. В частности, отменены НДС на поставки наземных роботизированных комплексов, расширены требования локализации на оборонные закупки и урегулированы вопросы защиты прав интеллектуальной собственности на оборонные разработки.

В ходе заседания также согласовано создание комитета по развитию креативных индустрий, который будет охватывать культуру, книгоиздание, IT, дизайн, рекламу, музыкальную индустрию, архитектуру и разработку видеоигр.

Представители бизнеса подняли вопросы налоговых проверок, борьбы с нелегальным импортом, кредитование и страхование предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также работы бизнеса на прифронтовых территориях.

Буданов отметил, что озвученные проблемы зафиксированы и будут оставаться в работе Совета. По его словам, часть вопросов уже удалось решить, а по другим идет поиск решений.

Заметим, что реальный ВВП Украины в первом квартале 2026 года сократился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот спад остановил тенденцию постепенного экономического роста, продолжавшуюся в течение всего 2025 года.

Автор:
Татьяна Гойденко