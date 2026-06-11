Госстат ухудшил оценку реального ВВП Украины за первый квартал 2026 года

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в первом квартале 2026 сократился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот спад остановил тенденцию постепенного экономического роста, продолжавшуюся в течение всего 2025 года.

Как пишет Delo.ua, такие данные приводит Государственная служба статистики.

По сравнению с предыдущим кварталом реальный ВВП снизился на 0,7% с учетом сезонного фактора. При этом номинальный ВВП Украины составил 2,05 трлн грн.

В 2025 году динамика реального ВВП демонстрировала ежеквартальный рост:

в первом квартале 2025 г. показатель увеличился на 0,8%;

во втором квартале темпы роста составили 0,9%;

в третьем квартале зафиксировано ускорение роста до 2,4%;

в четвертом квартале 2025 года экономика достигла наивысшего значения, рост составил 2,8%.

Однако в начале 2026 года траектория изменилась в сторону понижения.

Напомним, реальный ВВП Украины в 2025 году вырос на 1,8% по сравнению с 2024 годом, а номинальный составил 8,9 трлн грн.