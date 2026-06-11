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Госстат ухудшил оценку реального ВВП Украины за первый квартал 2026 года

ввп
Реальный ВВП Украины сократился на 0,6% / Depositphotos

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в первом квартале 2026 сократился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот спад остановил тенденцию постепенного экономического роста, продолжавшуюся в течение всего 2025 года.

Как пишет Delo.ua, такие данные приводит Государственная служба статистики.

По сравнению с предыдущим кварталом реальный ВВП снизился на 0,7% с учетом сезонного фактора. При этом номинальный ВВП Украины составил 2,05 трлн грн.

В 2025 году динамика реального ВВП демонстрировала ежеквартальный рост:

  • в первом квартале 2025 г. показатель увеличился на 0,8%;
  • во втором квартале темпы роста составили 0,9%;
  • в третьем квартале зафиксировано ускорение роста до 2,4%;
  • в четвертом квартале 2025 года экономика достигла наивысшего значения, рост составил 2,8%.

Однако в начале 2026 года траектория изменилась в сторону понижения.

Фото 2 — Госстат ухудшил оценку реального ВВП Украины за первый квартал 2026 года

Напомним, реальный ВВП Украины в 2025 году вырос на 1,8% по сравнению с 2024 годом, а номинальный составил 8,9 трлн грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук