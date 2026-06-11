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Держстат погіршив оцінку реального ВВП України за перший квартал 2026 року

ввп
Реальний ВВП України скоротився на 0,6% / Depositphotos

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у першому кварталі 2026 року скоротився на 0,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Цей спад зупинив тенденцію поступового економічного зростання, яка тривала протягом усього 2025 року.

Як пише Delo.ua, такі дані наводить Державна служба статистики.

Порівняно з попереднім кварталом реальний ВВП зменшився на 0,7% із урахуванням сезонного фактору. При цьому номінальний ВВП України склав 2,05 трлн грн.

Протягом 2025 року динаміка реального ВВП демонструвала щоквартальне зростання:

  • у першому кварталі 2025 року показник збільшився на 0,8%; 
  • у другому кварталі темпи зростання склали 0,9%; 
  • у третьому кварталі зафіксовано прискорення росту до 2,4%; 
  • у четвертому кварталі 2025 року економіка досягла найвищого значення, зростання становило 2,8%.

Проте на початку 2026 року траєкторія змінилася у бік зниження.

Фото 2 — Держстат погіршив оцінку реального ВВП України за перший квартал 2026 року

Нагадаємо, реальний ВВП України у 2025 році зріс на 1,8% порівняно з 2024 роком, а номінальний становив 8,9 трлн грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук