Кабмін прискорить виконання умов програми Ukraine Facility для залучення коштів ЄС

Уряд України активізує роботу для дотримання графіка виконання реформ у межах програми Ukraine Facility. Це необхідно для безперебійного отримання фінансової допомоги від Європейського Союзу, загальний обсяг якої становить €46,8 млрд.

Як пише Delo.ua, про це повідомив глава уряду Сергій Корецький.

Під час урядової наради за участю профільних міністрів було проведено детальний аналіз виконання Плану України. Учасники зустрічі оцінили стан реалізації реформ, виявили прострочені зобов'язання та розробили кроки для усунення ризиків недоотримання фінансової допомоги.

"Вже зараз нам потрібно закрити зобов’язання і виконати умови третього кварталу. Уряд повинен працювати на випередження та забезпечити кожне можливе надходження зовнішньої допомоги", – підкреслив Корецький.

За результатами наради уряд дав міністерствам і відомствам конкретні доручення з визначенням відповідальних осіб та строків усунення затримок.

Залучення фінансування

Програма Ukraine Facility передбачає надання Україні загалом €46,8 млрд підтримки за умови виконання чітко визначених індикаторів реформ. Станом на сьогодні Україна залучила вже €29,5 млрд від європейських партнерів.

Нагадаємо, у липні Україна отримала черговий транш у розмірі 3,47 млрд євро від Європейського Союзу в межах механізму Ukraine Support Loan.