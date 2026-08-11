До 4,5 млн тонн на рік: Україна та Молдова готують новий залізничний коридор для зерна

Україна розглядає можливість транспортування зернових вантажів залізницею через територію Молдови як більш безпечний варіант експорту порівняно з морським шляхом. Наразі Київ веде переговори з Кишиневом щодо надання знижки на залізничний тариф.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

За словами джерел видання, українська сторона звернулася до молдовської влади з проханням надати знижку у розмірі 50% від номінальної ставки для транспортування зерна до румунського порту Констанца. У відповідь молдовські залізничники запропонували надати чіткі гарантії щодо обсягів вантажів.

Причини та перспективи нового маршруту

Потреба у створенні додаткового залізничного коридору виникла через інтенсифікацію російських атак на портову інфраструктуру Одещини.

За оцінками екскерівника молдовської залізниці Олега Тофілата, транзитний коридор може забезпечити перевезення до 4,5 млн тонн зерна на рік, що покриє близько 10% українського експорту.

Через постійні обстріли портів Міністерство аграрної політики вже знизило прогноз експорту зерна на сезон 2026–2027 років із 43 млн до 38–40 млн тонн, а аналітики АПК-Інформ зменшили свій оціночний показник на 8,6% — до 39,4 млн тонн.

Зі свого боку прем'єр-міністр Молдови Василе Тофан заявив, що його країна не повинна втрачати можливість заробити мільйони євро на транзиті української продукції, відкинувши застереження місцевих аграріїв.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" збільшила залізничний транзит зерна до Польщі та Румунії. Зокрема, у серпні 2026 року середньодобовий обсяг передачі зернових вантажів через залізничні прикордонні переходи з Румунією зріс до 31,2 вагона на добу.