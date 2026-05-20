Зростання ВВП до 6%: уряд представив нову 15-річну економічну стратегію

Кабінет міністрів України спільно зі Світовим банком розробляє 15-річну стратегію "Економіка майбутнього", яка передбачає прискорення щорічного зростання ВВП до 6% та повернення з-за кордону понад 3 мільйонів громадян.

Про це повідомляє Dilo.ua, з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами Свириденко, стратегія базується на правилах Євросоюзу та має на меті розбудову приватного сектору й залучення масштабного капіталу у державу.

Окрім прискорення темпів ВВП, уряд планує підняти продуктивність праці з поточних 1,3% до 5%, а також наростити частку інвестицій в економіку – з довоєнних 16% до 24–30% щороку. Ключовими драйверами цього процесу мають стати оборонні технології, енергетичний та аграрний комплекси, транспортна інфраструктура, машинобудування, IT-індустрія та видобуток критичних мінералів.

Кабмін виділяє п'ять засад нової стратегії:

підтримка приватної ініціативи;

стимулювання внутрішніх та зовнішніх інвестицій;

розбудова прозорих державних інституцій;

інтеграція з нормами та правилами ЄС;

високий рівень економічної свободи.

Окремим блоком "Економіки майбутнього" є демографічне відновлення, зокрема повернення додому 3,1 млн українців, які наразі перебувають за кордоном.

Наступним кроком у реалізації стратегії стане фінальний відбір пріоритетних інвестиційних проєктів. Їх представлять міжнародним донорам на Конференції з відновлення України, яка відбудеться 25-26 червня в польському Гданську

Нагадаємо, що попри триваючі бойові дії, енергетичний терор та складну зиму, українська економіка повертається до позитивної динаміки. Зокрема, після помітного спаду в перші місяці року, вже у квітні було зафіксовано зростання ВВП країни на 0,9%.

Такі показники свідчать про адаптивність вітчизняного бізнесу до критичних умов воєнного стану.