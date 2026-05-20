Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,15

--0,01

EUR

51,30

--0,11

Готівковий курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,60

51,40

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Зростання ВВП до 6%: уряд представив нову 15-річну економічну стратегію

Кабмін
В Україні готують нову довгострокову економічну стратегію / Вікіпедія

Кабінет міністрів України спільно зі Світовим банком розробляє 15-річну стратегію "Економіка майбутнього", яка передбачає прискорення щорічного зростання ВВП до 6% та повернення з-за кордону понад 3 мільйонів громадян.

Про це повідомляє Dilo.ua, з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами Свириденко, стратегія базується на правилах Євросоюзу та має на меті розбудову приватного сектору й залучення масштабного капіталу у державу.

Окрім прискорення темпів ВВП, уряд планує підняти продуктивність праці з поточних 1,3% до 5%, а також наростити частку інвестицій в економіку – з довоєнних 16% до 24–30% щороку. Ключовими драйверами цього процесу мають стати оборонні технології, енергетичний та аграрний комплекси, транспортна інфраструктура, машинобудування, IT-індустрія та видобуток критичних мінералів.

Кабмін виділяє п'ять засад нової стратегії:

  • підтримка приватної ініціативи;
  • стимулювання внутрішніх та зовнішніх інвестицій;
  • розбудова прозорих державних інституцій;
  • інтеграція з нормами та правилами ЄС;
  • високий рівень економічної свободи.

Окремим блоком "Економіки майбутнього" є демографічне відновлення, зокрема повернення додому 3,1 млн українців, які наразі перебувають за кордоном.

Наступним кроком у реалізації стратегії стане фінальний відбір пріоритетних інвестиційних проєктів. Їх представлять міжнародним донорам на Конференції з відновлення України, яка відбудеться 25-26 червня в польському Гданську

Нагадаємо, що попри триваючі бойові дії, енергетичний терор та складну зиму, українська економіка повертається до позитивної динаміки. Зокрема, після помітного спаду в перші місяці року, вже у квітні було зафіксовано зростання ВВП країни на 0,9%.

Такі показники свідчать про адаптивність вітчизняного бізнесу до критичних умов воєнного стану.

Автор:
Марк Любаров