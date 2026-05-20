Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,15

--0,01

EUR

51,30

--0,11

Наличный курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,60

51,40

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Рост ВВП до 6%: правительство представило новую 15-летнюю экономическую стратегию

Кабмин
В Украине готовят новую долгосрочную экономическую стратегию / Википедия

Кабинет министров Украины совместно с Всемирным банком разрабатывает 15-летнюю стратегию "Экономика будущего", предусматривающую ускорение ежегодного роста ВВП до 6% и возвращение из-за границы более 3 миллионов граждан.

Об этом сообщает Dilo.ua со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

По словам Свириденко, стратегия базируется на правилах Евросоюза и направлена на развитие частного сектора и привлечение масштабного капитала в государство.

Кроме ускорения темпов ВВП правительство планирует поднять производительность труда с текущих 1,3% до 5%, а также нарастить долю инвестиций в экономику – с довоенных 16% до 24–30% ежегодно. Ключевыми драйверами этого процесса должны стать оборонные технологии, энергетический и аграрный комплекс, транспортная инфраструктура, машиностроение, IT-индустрия и добыча критических минералов.

Кабмин выделяет пять принципов новой стратегии:

  • поддержка частной инициативы;
  • стимулирование внутренних и внешних инвестиций;
  • развитие прозрачных государственных институтов;
  • интеграция с нормами и правилами ЕС;
  • высокий уровень экономической свободы.

Отдельным блоком "Экономики будущего" является демографическое восстановление, в том числе возвращение домой 3,1 млн украинцев, которые сейчас находятся за границей.

Следующим шагом в реализации стратегии станет финальный отбор приоритетных инвестиционных проектов. Их представят международным донорам на Конференции по восстановлению Украины, которая состоится 25-26 июня в польском Гданьске.

Напомним, что, несмотря на продолжающиеся боевые действия, энергетический террор и сложную зиму, украинская экономика возвращается к положительной динамике. В частности, после заметного спада в первые месяцы года уже в апреле был зафиксирован рост ВВП страны на 0,9% .

Такие показатели свидетельствуют об адаптивности отечественного бизнеса к критическим условиям военного положения.

Автор:
Марк Любаров