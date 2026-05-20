Рост ВВП до 6%: правительство представило новую 15-летнюю экономическую стратегию

Кабинет министров Украины совместно с Всемирным банком разрабатывает 15-летнюю стратегию "Экономика будущего", предусматривающую ускорение ежегодного роста ВВП до 6% и возвращение из-за границы более 3 миллионов граждан.

Об этом сообщает Dilo.ua со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

По словам Свириденко, стратегия базируется на правилах Евросоюза и направлена на развитие частного сектора и привлечение масштабного капитала в государство.

Кроме ускорения темпов ВВП правительство планирует поднять производительность труда с текущих 1,3% до 5%, а также нарастить долю инвестиций в экономику – с довоенных 16% до 24–30% ежегодно. Ключевыми драйверами этого процесса должны стать оборонные технологии, энергетический и аграрный комплекс, транспортная инфраструктура, машиностроение, IT-индустрия и добыча критических минералов.

Кабмин выделяет пять принципов новой стратегии:

поддержка частной инициативы;

стимулирование внутренних и внешних инвестиций;

развитие прозрачных государственных институтов;

интеграция с нормами и правилами ЕС;

высокий уровень экономической свободы.

Отдельным блоком "Экономики будущего" является демографическое восстановление, в том числе возвращение домой 3,1 млн украинцев, которые сейчас находятся за границей.

Следующим шагом в реализации стратегии станет финальный отбор приоритетных инвестиционных проектов. Их представят международным донорам на Конференции по восстановлению Украины, которая состоится 25-26 июня в польском Гданьске.

Напомним, что, несмотря на продолжающиеся боевые действия, энергетический террор и сложную зиму, украинская экономика возвращается к положительной динамике. В частности, после заметного спада в первые месяцы года уже в апреле был зафиксирован рост ВВП страны на 0,9% .

Такие показатели свидетельствуют об адаптивности отечественного бизнеса к критическим условиям военного положения.