Несмотря на войну и тяжелую зиму, ВВП Украины вырос на 0,9%: какие отрасли вытягивают экономику

Несмотря на войну, тяжелую зиму и обстрелы энергетики, экономика Украины возвращается к росту. После спада в начале года в апреле ВВП страны увеличился на 0,9%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение на премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, это позволило существенно компенсировать потери начала года и замедлить негативную динамику по итогам четырех месяцев 2026 до незначительных -0,2%.

Украинская экономика возвращается к росту

Рост демонстрируют внутренняя торговля, добывающая и перерабатывающая промышленность, в частности, оборонная отрасль, производство продукции, необходимой для восстановления энергетики, а также пищевая промышленность.

После тяжелого февраля возобновление началось уже в марте.

"Это подтверждают прогнозы наших партнеров. Согласно обновленным прогнозам МВФ ожидает рост ВВП Украины в 2026 году на уровне 2%, а Всемирный банк - на уровне 1,2%", - подчеркнула глава правительства.

Экономический спад в РФ

На фоне обновления украинских показателей, внутренние оценки самой Российской Федерации фиксируют нарастающее истощение из-за системного разрушения ее нефтегазовой инфраструктуры.

"Украинские дальнобойные санкции работают очень эффективно. Россия уже вынуждена сокращать активные нефтяные скважины, а падение нефтепереработки составляет по меньшей мере 10% всего за несколько месяцев этого года по данным СВР", - отметила Свириденко.

Эффект подтверждается и апрельскими экспортными данными. Поставки российских нефтепродуктов за границу сократились на 21% в годовом исчислении и на 12% по сравнению с предыдущим месяцем. Как следствие, дефицит российского бюджета за первые четыре месяца текущего года достиг критических 75,4 млрд. долларов.

Это на 50% выше годового плана и является самым высоким показателем за аналогичные периоды с начала полномасштабного вторжения.

Премьер добавила, что даже рост мировых цен на нефть не способен решить проблемы, которые сейчас переживает Россия из-за начавшейся войны против Украины. Правительство России существенно ухудшило прогноз роста российского ВВП в 2026 году с 1,3% до 0,4%.

Напомним, Нацбанк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2026 году до 1,3%. Ухудшение прогноза стало результатом учета центробанком хуже, чем ожидалось, результатов экономического развития I квартала, все еще тяжелого состояния энергосистемы и накопления негативных экономических эффектов от войны на Ближнем Востоке.

Автор:
Татьяна Бессараб