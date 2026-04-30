Национальный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2026 году до 1,3%. Ухудшение прогноза стало результатом учета центробанком худших, чем ожидалось, результатов экономического развития I квартала, все еще тяжелого состояния энергосистемы и накопления негативных экономических эффектов от войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на слова главы НБУ Андрея Пышного в ходе пресс-брифинга относительно решений по монетарной политике.

Почему НБУ ухудшил экономические прогнозы

По прогнозным оценкам НБУ, в 2026 году ожидается сдержанный рост экономики Украины, который ускорится в последующие годы.

В начале 2026 года экономическая активность в Украине замедлилась, прежде всего из-за последствий атак России на энергетическую инфраструктуру и объекты логистики на фоне очень холодной зимы. Дополнительное влияние оказала сдержанная бюджетная политика, учитывая задержки поступлений внешней помощи.

Экономическая активность несколько оживилась по мере сокращения энергодефицитов весной, однако в первом квартале рост реального ВВП, по оценкам НБУ, замедлился до 0,2% (год к году).

В нацбанке отмечают, что увеличение бюджетных расходов по мере поступления международной помощи будет способствовать оживлению экономики в течение следующих месяцев. В то же время, учитывая худшие результаты первого квартала, все еще тяжелое состояние энергосистемы и накопление негативных экономических эффектов от войны на Ближнем Востоке, НБУ ухудшил прогноз роста ВВП в 2026 году до 1,3%.

По мере постепенной нормализации условий функционирования экономики Украины и снижения геополитической напряженности, ожидается ускорение роста реального ВВП — до 2,8–3,7% в 2027–2028 годах. Этому, прежде всего, будут способствовать устойчивый потребительский спрос, оживление инвестиционной активности, восстановление энергосистемы, а также наращивание урожаев.

Напомним, 30 апреля правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%, чтобы поддержать привлекательность гривневых инструментов, устойчивость валютного рынка и контролируемость инфляционных ожиданий на фоне усиления ценового давления. В случае усиления рисков для ценовой динамики, НБУ будет готов применить дополнительные меры по сдерживанию инфляционного давления.

Регулятор планирует удерживать учетную ставку на уровне 15% до второго квартала 2027 года.

Что такое учетная ставка

Учетная ставка — это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Ставка определяет стоимость кредитов на рынке.

Посредством учетной ставки НБУ влияет на уровень инфляции. Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная ставка повышается. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.