Актив банка "Сич" с залогом в центре Киева продали за 37,3 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал через систему Прозорро.Продажи право требования по кредитному договору физического лица, обеспеченному недвижимостью премиум-класса в центре Киева. Актив АО "Банк Сич", ликвидируемый Фондом, реализовали за 37,3 млн грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГВФЛ.

Аукцион прошел 19 мая. Речь идет о лоте № GL3N028241. По данным Фонда, соотношение цены продажи к балансовой стоимости актива составило 86%. Это была пятая попытка продать этот актив и стала результативной.

На продажу был выставлен кредит с задолженностью 43,4 млн. грн. Эта сумма была стартовой ценой лота. Участие в аукционе принял один участник, который остановил автоматическое пошаговое снижение цены на уровне 37,3 млн. грн.

Покупатель уже рассчитался за актив, договор купли-продажи заключен.

Новый собственник актива получает право потребовать от должника возврата долга или обратить взыскание на залоговое имущество. Обеспечением кредита является квартира площадью 698,2 м² на ул. Институтская, 18а в Киеве, из которых жилая площадь составляет 357,7 м².

Также в залоге находятся три гаража-машиноместа в подземном паркинге площадью 9,1 м², 13,2 м² и 13,8 м².

Напомним, банк Сич был признан неплатежеспособным в августе 2022 года. Впоследствии Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил конкурс по поиску инвестора для вывода банка с рынка и даже неоднократно продлевал его сроки.