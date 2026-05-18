Правительственный квартал Киева и три паркоместа: на аукцион выставили актив банка "Січ"

19 мая в системе Prozorro. Продажи состоится аукцион по продаже активов АО "Банк Сич", который находится в процедуре ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц. На торги повторно выставили право требования по кредиту физлица, обеспеченному элитной недвижимостью в правительственном квартале Киева.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГВФЛ.

Речь идет о кредите, выданном в июне 2021 года сроком на десять лет для потребительских нужд. Обеспечением за лотом выступает квартира площадью 698,2 кв. м, из которых жилая площадь составляет 357,7 кв. м, а также три гаража-машиноместа в подземном паркинге.

Недвижимость находится в жилом комплексе "Липская Башня" на улице Институтской в центральной части столицы. Локация считается одной из самых дорогих и привлекательных для проживания и инвестиций. Рядом находятся Майдан Незалежности, Мариинский парк, Крещатик и административный центр Киева.

В Фонде гарантирования подчеркивают, что предметом продаж является не сама недвижимость, а право требования по кредитному договору. После приобретения актива новый собственник получит право потребовать погашения задолженности или обратить взыскание на залоговое имущество в соответствии с действующим законодательством.

Стартовая цена лота составляет 43,4 млн. грн. Аукцион состоится по голландской модели, когда цена постепенно снижается до появления первого покупателя.

Подать заявки для участия в торгах потенциальные покупатели могут до 16.40 19 мая. Средства от продажи актива планируют направить на удовлетворение требований кредиторов банка "Сич".

5 мая в системе Prozorro.Продажи был запланирован аукцион по реализации активов банка "Сич", находящегося в ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Однако он не состоялся.

Напомним, банк "Січ" был признан неплатежеспособным в августе 2022 года. Впоследствии Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил конкурс по поиску инвестора для вывода банка с рынка и даже неоднократно продлевал его сроки.

Автор:
Татьяна Гойденко