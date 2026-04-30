Елітна нерухомість у Києві стала заставою для продажу боргу банку "Січ"

5 травня 2026 року в системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з реалізації активів АТ "Банк Січ", який перебуває в ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФГВФО.

На торги знову виставлено право вимоги за кредитним договором фізичної особи, забезпеченим елітною нерухомістю в центрі Києва.

Йдеться про споживчий кредит строком на 10 років, виданий у червні 2021 року. Забезпеченням виступає об’єкт нерухомості у житловому комплексі "Липська Вежа" в урядовому кварталі столиці.

Що входить до застави:

квартира площею 698,2 кв. м (житлова — 357,7 кв. м) на вул. Інститутська, 18а

три машиномісця у підземному паркінгу площею 9,1 кв. м, 13,2 кв. м та 13,8 кв. м

Комплекс розташований у центральній частині Києва поблизу Майдану Незалежності, Маріїнського парку та вулиці Хрещатик. Об’єкт має закриту територію, підвищений рівень безпеки та розвинену інфраструктуру.

Важливо, що на продаж виставляється не сама нерухомість, а право вимоги за кредитом. Покупець отримує можливість стягнення боргу або звернення стягнення на предмет застави в судовому або позасудовому порядку відповідно до законодавства.

Стартова ціна лоту становить 43,4 млн грн. Аукціон проходитиме за голландською моделлю. Подати цінові пропозиції можна до 16:30 5 травня 2026 року.

До участі допускаються фізичні та юридичні особи, крім боржника за кредитом, резидентів РФ, пов’язаних із державою-агресором осіб, а також учасників під санкціями.

Отримані кошти спрямують на задоволення вимог кредиторів Банк Січ.

Банк Січ — український банк, який перебуває у стадії ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Ліквідаційна процедура передбачає продаж активів банку через відкриті електронні аукціони в системі Prozorro.Продажі з метою повернення коштів кредиторам та вкладникам у межах встановленої черговості.

Нагадаємо, банк "Січ" було визнано неплатоспроможним у серпні 2022 року. Згодом Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив конкурс з пошуку інвестора для виведення банку з ринку і навіть неодноразово продовжував його терміни.

Окрім цього, фахівці Державної аудиторської служби України з’ясували схему виведення з банку "Січ" 119 мільйонів гривень. Зазначається, що схема була викрита у межах кримінального провадження за фактами ухилення АБ "Банк "Січ" від сплати податків в особливо великих розмірах.