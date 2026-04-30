Элитная недвижимость в Киеве стала залогом для продажи долга банка "Сич"

5 мая 2026 г. в системе Prozorro.Продажи состоится аукцион по реализации активов АО "Банк Сич", который находится в ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГВФЛ.

На торги снова выставлено право требования по кредитному договору физического лица, обеспеченному элитной недвижимостью в центре Киева.

Речь идет о потребительском кредите сроком на 10 лет, выданном в июне 2021 года. Обеспечением выступает объект недвижимости в жилом комплексе "Липская Башня" в правительственном квартале столицы.

Входящий в залог:

квартира площадью 698,2 кв. м (жилая - 357,7 кв. м) на ул. Институтская, 18а

три машиноместа в подземном паркинге площадью 9,1 кв. м, 13,2 кв. м и 13,8 кв. м

Комплекс расположен в центральной части Киева вблизи Майдана Незалежности, Мариинского парка и улицы Крещатик. Объект имеет закрытую территорию, повышенный уровень безопасности и развитую инфраструктуру.

Важно, что на продажу выставляется не сама недвижимость, а право требования по кредиту. Покупатель получает возможность взыскания долга или обращение взыскания на предмет залога в судебном или внесудебном порядке в соответствии с законодательством.

Стартовая цена лота составляет 43,4 млн. грн. Аукцион будет проходить по голландской модели. Представить ценовые предложения можно до 16:30 5 мая 2026 года.

К участию допускаются физические и юридические лица, за исключением должника по кредиту, резидентов РФ, связанных с государством-агрессором лиц, а также участников под санкциями.

Полученные средства будут направлены на удовлетворение требований кредиторов Банк Сич.

Банк Сич – украинский банк, который находится в стадии ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Ликвидационная процедура предусматривает продажу активов банка через открытые электронные аукционы в системе Prozorro. Продажи с целью возврата средств кредиторам и вкладчикам в пределах установленной очередности.

Напомним, банк "Січ" был признан неплатежеспособным в августе 2022 года. Впоследствии Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил конкурс по поиску инвестора для вывода банка с рынка и даже неоднократно продлевал его сроки.

Кроме того, специалисты Государственной аудиторской службы Украины выяснили схему вывода из банка "Сич" 119 миллионов гривен. Отмечается, что схема разоблачена в рамках уголовного производства по фактам уклонения АБ "Банк "Січ" от уплаты налогов в особо крупных размерах.