Экс-глава банка "Сич" получил подозрение в хищении средств в сговоре с бизнесменом

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему главе правления банка "Сич" и экс-руководителю частного предприятия в хищении средств этого финучреждения. Об этом говорится в сообщениях ГБР и Офиса генерального прокурора.

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По данным следствия, руководство банка в июле 2022 года предоставило предприятию кредит с лимитом 20 миллионов гривен без проверки кредитоспособности и без имущественного обеспечения кредита заемщиком.

Деньги должны были быть использованы для закупки ткани у иностранных производителей. Однако они были перечислены в адрес компаний-нерезидентов и обналичены за рубежом. Ткань в Украину завезена так и не была. В результате противоправных действий банку было нанесено 21,9 миллиона гривен ущерба.

Фигурантам инкриминируют растрату чужого имущества в особо крупных размерах, совершенную по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса). Им грозит до 12 лет тюрьмы. Правоохранители отмечают, что устанавливаются и другие факты противоправной деятельности и полный круг причастных.

Как отмечает информагентство "Интерфакс-Украина", ГБР также еще с февраля 2023 года расследует дело о вероятном злоупотреблении служебным положением с целью получения взятки должностными лицами Национального банка Украины и Государственной налоговой службы.

По версии следствия, в июне-июле 2022 года они поспособствовали заключению фиктивных контрактов ООО "Элемент Базис" и ООО "Фин-Инвест Полесье", которые одолжили у банка "Сич" более 16,7 миллиона долларов, с резидентами Турции на якобы поставку тканей.

Средства были перечислены на счета компаний Honey Tekstil Urunleri ve Elektronik Makina Ithalat Ihracat Ticaret Limited, Imexfin Is ve Diş Ticaret Limited, а также Bulut и в дальнейшем обналичены.

Напомним, что Национальный банк Украины решил ликвидировать банк "Сич" в октябре 2022 года. Двумя месяцами ранее НБУ признал банк неплатежеспособным из-за невозврата взятых у Нацбанка кредитов рефинансирования по причине недостаточности средств. Возглавлял правление банка Виктор Демиденко.