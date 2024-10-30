Бывшим руководителям банка "Аркада" грозит 12 лет лишения свободы

Подольская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении бывших председателей правления АО АКБ "Аркада" и их заместителя по обвинению в растрате и завладении 480 млн гривен вкладчиков фондов банка.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.



По данным следствия, в период 2014-2020 годов акционерный коммерческий банк "Аркада" был управляющим трех фондов – двух пенсионных и детского, вкладчиками которых были около 25 тыс. физических лиц. В эти фонды клиенты вложили около 480 млн. грн.

"Обвиняемые с целью завладения этими средствами в сумме 480 млн грн направили их на приобретение облигаций предприятия, бенефициарным собственником которого был сам председатель правления банка", — отмечают в прокуратуре.

Отмечается, что выкупленные облигации не были погашены, чем вкладчикам в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц нанесен ущерб в сумме 480 млн. грн.

Как сообщают в прокуратуре, злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Банк "Аркада" обанкротился

Напомним, что Национальный банк Украины признал банк "Аркада" неплатежеспособным в конце августа 2020 года. Впоследствии финучреждение решили ликвидировать .

Причиной отнесения банка к неплатежеспособным в НБУ назвали утрату банком права собственности на собственный офисный дом в центре Киева, который перерегистрировали на топ-менеджеров Burisma Group Николая Злочевского.

Чиновников банка "Аркада" подозревают также в выводе 11,5 миллиона гривен из-за схемы с акционной продажей квартир.

Связанная с банком "Аркада" компания "Аркада-строительство" строила 39 домов в больших жилых массивах Киева "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах". После банкротства банка их строительство было заморожено и частично возобновлено после смены застройщика.

АКБ "Аркада" была основана в 1993 году. Президентом и собственником 74,8% акций банка «Аркада» был Константин Паливода.

В феврале 2021 года в Паливоде сообщили о подозрении в растрате 22,7 млн грн вкладчиков