Служащих банка "Аркада" подозревают в выводе 11,5 миллиона гривен через схему с акционной продажей квартир

Прокуроры Подольской окружной прокуратуры Киева сообщили о подозрении двум бывшим служащим банка "Аркада" в растрате средств фондов финансирования строительства путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса).

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Как говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры, в период 2017-2018 годов заместитель директора Главного департамента по привлечению средств и начальник управления по привлечению средств "Аркады", находясь в сговоре с руководством банка и застройщиками, путем формального задействования акции "Вместе дешевле" привлекли средства подставного лица на приобретение 52 квартир в жилых комплексах "Эврика" и "Патриотика" по заниженной стоимости.

В дальнейшем под предлогом невыполнения подставным доверителем условий акционной программы последнему были возвращены средства за приобретенные квартиры, однако уже по их рыночной (текущей) стоимости.

Таким образом, указанными действиями добросовестным доверителям фондов финансирования строительства ЖК "Эврика" и "Патриотика" был нанесен ущерб на сумму более 11,5 миллиона гривен.

В настоящее время в суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым мер пресечения, но в прокуратуре не уточняют каких именно. Следствие по делу продолжается. Оперативное сопровождение осуществляет столичное управление департамента стратегических расследований Нацполиции.

Напомним, что именно жилые кварталы "Эврика" и "Патриотика", а также "Патриотика на озерах" были основными объектами для "Аркады", которая специализировалась на финансировании строительства жилья в Киеве.

Это финучреждение было Национальным банком Украины признано неплатежеспособным в конце августа 2020 года. Через месяц банк решили ликвидировать, срок ликвидации пока установлен на три года.