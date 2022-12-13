Службовців банку "Аркада" підозрюють у виведенні 11,5 мільйона гривень через схему з акційним продажем квартир

Прокурори Подільської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру двом колишнім службовцям банку "Аркада" у розтраті коштів фондів фінансування будівництва шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб (частина 5 статті 191 Кримінального кодексу).

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Як ідеться у повідомленні Київської міської прокуратури, у період 2017-2018 років заступник директора Головного департаменту по залученню коштів та начальник управління по залученню коштів "Аркади", перебуваючи у змові з керівництвом банку та забудовниками, шляхом формального впровадження акції "Разом дешевше" залучили кошти підставної особи на придбання 52 квартир у житлових комплексах "Еврика" та "Патріотика" за заниженою вартістю.

Надалі під приводом невиконання підставним довірителем умов акційної програми останньому було повернуто кошти за придбані квартири, однак вже за їх ринковою (поточною) вартістю.

Таким чином вказаними діями добросовісним довірителям фондів фінансування будівництва ЖК "Еврика" та "Патріотика" було завдано збитків на суму понад 11,5 мільйона гривень.

На даний час до суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, але в прокуратурі не уточнюють яких саме. Слідство у справі продовжується. Оперативний супровід здійснює столичне управління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Нагадаємо, що саме житлові квартали "Еврика" та "Патріотика", а також "Патріотика на озерах" були основними об'єктами для "Аркади", яка спеціалізувалась на фінансуванні будівництва житла у Києві.

Цю фінустанову було Національним банком України визнано неплатоспроможною наприкінці серпня 2020 року. Через місяць банк вирішили ліквідувати, термін ліквідації поки що встановлений на три роки.