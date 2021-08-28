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Банки 40 минут назад

Дело о разворовывании 22 млн грн руководством банка "Аркада" передали в суд

Деньги были выведены через связанных с руководителями финучреждения юрлиц: им вернули в 100 раз больше, чем те вложили

Фото: сайт банка "Аркада" Фото: сайт банка "Аркада"
Фото: сайт банка "Аркада"

Печерская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении экс-председателя правления банка "Аркада" Константина Падиводы, его заместителей и главного бухгалтера по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах по предварительному сговору (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса).

Как сообщает Киевская городская прокуратура, следствие Печерского управления полиции столицы установило, что данные лица организовали и наладили противоправный механизм растраты средств участников фондов финансирования строительства с привлечением подконтрольных им юрлиц.

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Отмечается, что они реализовали две программы лояльности с привлечением средств фонда финансирования строительства.

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"По условиям акции, стоимость квадратного метра площади квартир составляла от 169,75 грн до 190,55 грн. Указанное подтверждается заключенными договорами инвестирования строительства между банком и доверителями — юрлицами, оказавшимися связанными с банком, что запрещено статьей 52 закона о банках и банковской деятельности", — отмечают в прокуратуре.

В дальнейшем в связи с невыполнением доверителями условий акционных программ должностные лица банка вопреки части 7 статьи 20 закона о финансово-кредитных механизмах приняли решение о расторжении договоров инвестирования и возврате доверителям средств.

При этом банк безосновательно вернул доверителям 22 млн грн, что более чем в 100 раз превышало сумму инвестированных средств.

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Обвинительный акт в отношении пяти подозреваемых направлен в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу. При этом расследование других эпизодов хищения активов банка "Аркада" продолжается.

Напомним, что подозрение экс-главе банка "Аркада" было объявлено в феврале. Таким образом, на завершение расследования дела ушло чуть более полугода.

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