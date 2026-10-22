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Правительство хочет отсрочить взыскание налоговых долгов с государственных шахт и уранового предприятия

шахта
Налоговые долги государственных шахт могут заморозить

Правительство предлагает отсрочить взыскание налоговых долгов пяти государственных предприятий угольной и уранодобывающей отраслей. Кабмин одобрил соответствующий законопроект, который должен помочь предприятиям продолжить работу и сохранить более 10 тысяч рабочих мест.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Какие предприятия охватят изменения

Временный мораторий предлагают ввести для государственных предприятий "ВостокГОК", "Добропольеуголь-добыча", "Львовуголь", "Волыньуголь" и "Региональные электрические сети".

Для этого необходимо внести изменения в Налоговый кодекс Украины. Именно отсрочка взыскания долгов не означает их списание.

На какой срок отсрочить взыскание долгов

Законопроект предусматривает, что взыскание налоговой задолженности отсрочено до завершения военного положения и еще на шесть месяцев после его прекращения или отмены.

По замыслу правительства благодаря этому предприятия смогут направлять имеющиеся средства на производственные нужды, своевременную выплату зарплат и перемещение государственного имущества из опасных районов.

"Стабильная работа предприятий добывающей отрасли – это важная составляющая энергетической безопасности Украины. Рассчитываем на поддержку законопроекта народными депутатами", - отметили в Минэнерго.

Напомним, ранее сообщалось, что Минэнерго готовит государственные шахты к приватизации и передаче Фонда государственных имуществ, после чего для перспективных предприятий планировали искать частных инвесторов.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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