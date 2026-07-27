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"ВосходГОК" сэкономил 32 млн грн перед корпоратизацией

Кабмин взялся за единственного производителя урана
"ВосходГОК" сэкономил 32 млн грн перед корпоратизацией

Государственный "Восточный горно-обогатительный комбинат" за четыре месяца заключил договоры более чем на 32 млн грн дешевле начальных предложений поставщиков. Предприятие одновременно готовится к корпоратизации и возможному присоединению к "Энергоатому".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэнерго.

Указанные 32 млн грн – это разница между стоимостью фактически заключенных договоров и суммами, которые поставщики предлагали в начале закупок.

В частности, предприятие заключило контракт на поставку 500 тонн азотной кислоты. Цена оказалась на 25% ниже первоначального предложения и на 10% ниже, чем в договорах предыдущих лет. За отдельными закупками разница превышала 4 млн. грн.

На комбинате объясняют снижение стоимости привлечением большего количества участников, в частности, непосредственных производителей и их официальных представителей.

Предприятие также планирует сократить использование услуг сторонних подрядчиков. Для этого предусмотрена закупка техники и заполнение рабочих вакансий. Высвободившиеся средства планируют направлять на увеличение производства уранового оксидного концентрата.

Верховная Рада ранее приняла в первом чтении законопроект о создании акционерного общества "Восточный горно-обогатительный комбинат". Корпоратизация должна создать юридические условия для дальнейшего присоединения предприятия к "Энергоатому".

В таком случае, в пределах одной структуры могут объединить добычу уранового сырья, производство уранового концентрата и генерацию электроэнергии на атомных станциях.

Для реализации плана развития "ВостокГОК" получил ссуду на 555 млн грн. Денежные средства предусмотрены, в частности, на приобретение горного оборудования, строительство новых горизонтов, реконструкцию подъемных установок и вентиляционных систем шахт.

Напомним, еще в мае Кабинет министров   одобрил первые шаги   для стабилизации работы ВостокГОК — единственного в Украине производителя уранового концентрата и одного из крупнейших предприятий в мире.

Автор:
Татьяна Гойденко