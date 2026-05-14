Кабмин взялся за единственного производителя урана: убыточное предприятие получит деньги и сырье

Кабинет министров Украины одобрил первые шаги по стабилизации работы государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостокГОК) — единственного в Украине производителя уранового концентрата и одного из крупнейших таких предприятий в мире.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Минэнерго.

Соответствующее протокольное решение правительство приняло 13 мая по инициативе Министерства энергетики после визита первого вице-премьер-министра — министра энергетики Дениса Шмыгаля на Днепровщину, где он ознакомился с производственными мощностями комбината.

По словам Шмыгаля, правительство вместе с Фондом госимущества и НАЭК "Энергоатом" планирует реализовать несколько шагов по финансовому оздоровлению предприятия.

Прежде всего, речь идет об обеспечении "ВостокГОК" серной кислотой для производственных нужд. Также правительство предлагает пересмотреть условия действующих контрактов с Энергоатомом для урегулирования проблемы задолженности комбината.

Отдельно рассматривается возможность финансирования модернизации предприятия через авансовые платежи со стороны "Энергоатома".

"Наша цель – стабилизировать и усилить стратегическое предприятие, функционирование которого необходимо для будущего нашей атомной энергетики и для энергетической безопасности Украины", - заявил Денис Шмигаль.

"ВостокГОК" является ключевым предприятием для украинской атомной энергетики и обеспечивает до 40% потребностей украинских АЭС в урановом концентрате.

В то же время, комбинат находится в сложном финансовом состоянии. По данным YouControl, в 2025 году предприятие получило 886 млн грн ущерба при чистом доходе 1,85 млрд грн.

В феврале Верховная Рада продлила мораторий на банкротство "ВостокГОК", "Черноморнефтегаза" и государственных шахт. Соответствующие нормы были приняты в законопроекте №13219.

Также добавим, что ранее правительство направило в парламент   законопроект о корпоратизации ВостокГОК   – превращение предприятия в акционерное общество со 100-процентной государственной собственностью.

Автор:
Татьяна Гойденко