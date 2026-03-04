Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,45

+0,22

EUR

50,46

--0,14

Наличный курс:

USD

44,02

43,78

EUR

51,45

51,10

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"ВостокГОК" станет акционерным обществом: правительство одобрило корпоратизацию

"ВостокГОК" станет государственным акционерным обществом
"ВостокГОК" станет государственным акционерным обществом

Правительство одобрило и направило в парламент законопроект о корпоратизации государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостокГОК).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

По его словам, речь идет о стратегическом предприятии, функционирование которого является критически важным для будущего атомной энергетики Украины. Сохранение актива, привлечение инвестиций и их модернизация должны усилить энергетическую устойчивость государства.

В рамках реформы "ВостокГОК" будет трансформировано в акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать государству. Законопроект также предусматривает введение моратория на банкротство и принудительное исполнение решений по имуществу предприятия, которое должно обеспечить его стабильную работу во время переходного периода.

"ВостокГОК" входит в десятку крупнейших мировых производителей урана и обеспечивает до 40% потребностей украинских атомных электростанций в сырье.

Следующим этапом реформы станет присоединение предприятия к НАЭК "Энергоатом" в формате вертикально интегрированного холдинга. Такая структура будет контролировать полный производственный цикл – от добычи и переработки урана до генерации электроэнергии на АЭС.

Отметим, что сейчас "ВостокГОК" является единственным добытчиком урановых руд в Украине, у которого в пользовании Центральное, Мичуринское, Новоконстантиновское и Ватутинское месторождения в Кировоградской области.

Междуведомственная комиссия по организации заключения и выполнения соглашений о распределении продукции (МВК СРП) рассматривает обращение украинской частной компании, которая принадлежит совладельцу сети магазинов "АТБ" Геннадию Буткевичу, о объявлении конкурсов на четырех месторождениях урановых руд в Николаевской и Кировоградской областях.

Автор:
Татьяна Гойденко