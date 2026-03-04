"ВостокГОК" станет акционерным обществом: правительство одобрило корпоратизацию

Правительство одобрило и направило в парламент законопроект о корпоратизации государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостокГОК).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

По его словам, речь идет о стратегическом предприятии, функционирование которого является критически важным для будущего атомной энергетики Украины. Сохранение актива, привлечение инвестиций и их модернизация должны усилить энергетическую устойчивость государства.

В рамках реформы "ВостокГОК" будет трансформировано в акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать государству. Законопроект также предусматривает введение моратория на банкротство и принудительное исполнение решений по имуществу предприятия, которое должно обеспечить его стабильную работу во время переходного периода.

"ВостокГОК" входит в десятку крупнейших мировых производителей урана и обеспечивает до 40% потребностей украинских атомных электростанций в сырье.

Следующим этапом реформы станет присоединение предприятия к НАЭК "Энергоатом" в формате вертикально интегрированного холдинга. Такая структура будет контролировать полный производственный цикл – от добычи и переработки урана до генерации электроэнергии на АЭС.

Отметим, что сейчас "ВостокГОК" является единственным добытчиком урановых руд в Украине, у которого в пользовании Центральное, Мичуринское, Новоконстантиновское и Ватутинское месторождения в Кировоградской области.

Междуведомственная комиссия по организации заключения и выполнения соглашений о распределении продукции (МВК СРП) рассматривает обращение украинской частной компании, которая принадлежит совладельцу сети магазинов "АТБ" Геннадию Буткевичу, о объявлении конкурсов на четырех месторождениях урановых руд в Николаевской и Кировоградской областях.