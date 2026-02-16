Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

+0,11

EUR

51,13

+0,09

Наличный курс:

USD

43,24

43,15

EUR

51,52

51,40

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Четыре месторождения урановых руд в Украине хочет разрабатывать украинская частная компания: кому принадлежит

урановая шахта
Четыре месторождения урановых руд просят выставить на СРП-конкурсы / Depositphotos

Межведомственная комиссия по организации заключения и исполнения соглашений о разделе продукции (МВК СРП) рассматривает обращение украинской частной компании, принадлежащей совладельцу сети магазинов "АТБ" Геннадию Буткевичу, о объявлении конкурсов на четырех месторождениях урановых руд в Николаевской и Кировоградской областях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает nadra.info.

Отмечается, что заключение урановых СРП инициирует   ООО "Атомные энергетические системы Украины"   (АЭСУ) из инвестиционной группы компаний BGV Group Management   Геннадия Буткевича .

В фокусе внимания АЭСУ – четыре участка недр с залежями урановых руд:

  • Сафоновский участок;
  • Садовая площадь;
  • Северинское месторождение;
  • Подгайцевское месторождение.

Как уточнили изданию в пресс-службе BGV Group Management, АЭСУ инициирует три конкурса: для двух СРП на Садовом и Сафоновском месторождениях отдельно, и для третьей СРП – на Северинском и Подгайцевском вместе.

О месторождениях

Указанные участки недр включены в перечень месторождений стратегического/критического значения, которые будут предоставляться в использование путем проведения конкурса на заключение соглашения о распределении продукции.

Подгайцевское и Северинское месторождения находятся в Кропивницком районе Кировоградской области, месторождение Садовая площадь – Первомайском районе Николаевской области, Сафоновский участок – в Баштанском районе Николаевской области.

Недоверие власти

В BGV Group Management настроены заходить в СРП на этих месторождениях совместно с иностранными партнерами, которых пока не раскрывают.

"Никто не освоит новые месторождения урана в Украине в одиночку. Просто на Западе нам верят, а здесь, в Украине – не очень. Мы в правительстве на "нормальном счете", но не верят, что мы можем привести уран в нужный вид для добычи. У нас много партнеров на Западе, которые ждут, когда мы решим, когда мы решим, когда мы решим, когда мы решим, когда мы решим? пока не будет локального партнера. В правительстве знают об этом, но пока… что-то решается. $5,5 млн потратил – и все", – рассказал Геннадий Буткевич.

По его словам, в таких инвестициях нуждается и каждое из трех других месторождений для подготовки их к этапу добычи.

Ранее BGV Group Management заявляли, что Сафоновское, Садовое и Северинское месторождения могут обеспечить до 1340 тонн добычи урана ежегодно и полностью покрыть потребности украинских АЭС. Также сообщалось, что начиная с 2019 года, BGV инвестировала более $10 млн в геологоразведку и подготовку к запуску месторождений урановых руд.

Какой именно урановый продукт должен стать товарной продукцией (подлежащей распределению на условиях будущих СРП), как эта продукция будет распределяться на компенсационную и прибыльную, и как прибыльная продукция должна делиться между АЭСУ как инвестором и государством – инициаторы СРП пока не рассказывают.

"Эта информация является коммерческой составляющей предложения каждого инвестора, которую он готовит с учетом определенных условий будущего конкурса. Данные условия будут утверждены только после положительного решения комиссии об объявлении конкурса по результатам рассмотрения всех поданных обращений",   – объяснили в пресс-службе BGV Group Management.

В настоящее время единственным добытчиком урановых руд в Украине является ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостокГОК), у которого в пользовании Центральное, Мичуринское, Новоконстантиновское и Ватутинское месторождения в Кировоградской области.

Об ООО "Атомные энергетические системы Украины"

ООО "Атомные энергетические системы Украины" – единственная частная компания в Украине, которая владела спецразрешениями на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой залежей урановых руд (участок Сафоновская, площадь Михайловская, участок Новогуровская, площадь Сурска). Все четыре участка были предоставлены в пользование без аукционов по решению Окружного админсуда Киева. С

В июле 2020 года в АЭСУ заявили, что компанией впервые в Украине "был составлен ресурсный отчет по урановому месторождению в соответствии с международными требованиями кода JORC". Запасы в Сафоновском месторождении оценили как   4700 тонн. Но перейти к добыче не смогли: в октябре 2021 года Государственная служба геологии и недр Украины   отказала компании Геннадия Буткевича   в предоставлении спецразрешения на добычу урановых руд Сафоновского участка – "в связи с обнаружением в представленных документах недостоверных данных".

АЭСУ попыталась через суд заставить Госгеонадра предоставить разрешение на добычу урановых руд на Сафоновском участке, дело рассматривали с 2021 года и в сентябре 2025 - отказали в удовлетворении иска

При этом уран включен в   перечня ископаемых, новые проекты по добыче которых будут наполнять украинско-американский инвестиционный фонд восстановления. Урановые руды остаются единственным полезным ископаемым, данные о запасах которого являются тайными после решения о   рассекречивание запасов в 2025 году.

ООО "Атомные энергетические системы Украины" возглавляет эксперт МАГАТЭ   Юрий Бакаржиев, контролирует Геннадий Буткевич, миноритарные участники общества –   Александр Настенко   и   Виталий Якименко   (отец   Павла Якименко   – председателя подкомитета по вопросам охраны и рационального использования недр Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Верховной Рады Украины).

Геннадий Буткевич также является совладельцем сети магазинов "АТБ".

В прошлом году Европейская Комиссия приняла первый список из 13 стратегических проектов по стратегическому сырью, расположенному за пределами ЕС. В список попало и Балаховское графитовое месторождение, разрабатываемое группой компаний BGV Group Management бизнесмена Геннадия Буткевича.

Автор:
Светлана Манько