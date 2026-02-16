Четыре месторождения урановых руд в Украине хочет разрабатывать украинская частная компания: кому принадлежит

Межведомственная комиссия по организации заключения и исполнения соглашений о разделе продукции (МВК СРП) рассматривает обращение украинской частной компании, принадлежащей совладельцу сети магазинов "АТБ" Геннадию Буткевичу, о объявлении конкурсов на четырех месторождениях урановых руд в Николаевской и Кировоградской областях.

Отмечается, что заключение урановых СРП инициирует ООО "Атомные энергетические системы Украины" (АЭСУ) из инвестиционной группы компаний BGV Group Management Геннадия Буткевича .

В фокусе внимания АЭСУ – четыре участка недр с залежями урановых руд:

Сафоновский участок;

Садовая площадь;

Северинское месторождение;

Подгайцевское месторождение.

Как уточнили изданию в пресс-службе BGV Group Management, АЭСУ инициирует три конкурса: для двух СРП на Садовом и Сафоновском месторождениях отдельно, и для третьей СРП – на Северинском и Подгайцевском вместе.

О месторождениях

Указанные участки недр включены в перечень месторождений стратегического/критического значения, которые будут предоставляться в использование путем проведения конкурса на заключение соглашения о распределении продукции.

Подгайцевское и Северинское месторождения находятся в Кропивницком районе Кировоградской области, месторождение Садовая площадь – Первомайском районе Николаевской области, Сафоновский участок – в Баштанском районе Николаевской области.

Недоверие власти

В BGV Group Management настроены заходить в СРП на этих месторождениях совместно с иностранными партнерами, которых пока не раскрывают.

"Никто не освоит новые месторождения урана в Украине в одиночку. Просто на Западе нам верят, а здесь, в Украине – не очень. Мы в правительстве на "нормальном счете", но не верят, что мы можем привести уран в нужный вид для добычи. У нас много партнеров на Западе, которые ждут, когда мы решим, когда мы решим, когда мы решим, когда мы решим, когда мы решим? пока не будет локального партнера. В правительстве знают об этом, но пока… что-то решается. $5,5 млн потратил – и все", – рассказал Геннадий Буткевич.

По его словам, в таких инвестициях нуждается и каждое из трех других месторождений для подготовки их к этапу добычи.

Ранее BGV Group Management заявляли, что Сафоновское, Садовое и Северинское месторождения могут обеспечить до 1340 тонн добычи урана ежегодно и полностью покрыть потребности украинских АЭС. Также сообщалось, что начиная с 2019 года, BGV инвестировала более $10 млн в геологоразведку и подготовку к запуску месторождений урановых руд.

Какой именно урановый продукт должен стать товарной продукцией (подлежащей распределению на условиях будущих СРП), как эта продукция будет распределяться на компенсационную и прибыльную, и как прибыльная продукция должна делиться между АЭСУ как инвестором и государством – инициаторы СРП пока не рассказывают.

"Эта информация является коммерческой составляющей предложения каждого инвестора, которую он готовит с учетом определенных условий будущего конкурса. Данные условия будут утверждены только после положительного решения комиссии об объявлении конкурса по результатам рассмотрения всех поданных обращений", – объяснили в пресс-службе BGV Group Management.

В настоящее время единственным добытчиком урановых руд в Украине является ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостокГОК), у которого в пользовании Центральное, Мичуринское, Новоконстантиновское и Ватутинское месторождения в Кировоградской области.

Об ООО "Атомные энергетические системы Украины"

ООО "Атомные энергетические системы Украины" – единственная частная компания в Украине, которая владела спецразрешениями на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой залежей урановых руд (участок Сафоновская, площадь Михайловская, участок Новогуровская, площадь Сурска). Все четыре участка были предоставлены в пользование без аукционов по решению Окружного админсуда Киева. С

В июле 2020 года в АЭСУ заявили, что компанией впервые в Украине "был составлен ресурсный отчет по урановому месторождению в соответствии с международными требованиями кода JORC". Запасы в Сафоновском месторождении оценили как 4700 тонн. Но перейти к добыче не смогли: в октябре 2021 года Государственная служба геологии и недр Украины отказала компании Геннадия Буткевича в предоставлении спецразрешения на добычу урановых руд Сафоновского участка – "в связи с обнаружением в представленных документах недостоверных данных".

АЭСУ попыталась через суд заставить Госгеонадра предоставить разрешение на добычу урановых руд на Сафоновском участке, дело рассматривали с 2021 года и в сентябре 2025 - отказали в удовлетворении иска

При этом уран включен в перечня ископаемых, новые проекты по добыче которых будут наполнять украинско-американский инвестиционный фонд восстановления. Урановые руды остаются единственным полезным ископаемым, данные о запасах которого являются тайными после решения о рассекречивание запасов в 2025 году.

ООО "Атомные энергетические системы Украины" возглавляет эксперт МАГАТЭ Юрий Бакаржиев, контролирует Геннадий Буткевич, миноритарные участники общества – Александр Настенко и Виталий Якименко (отец Павла Якименко – председателя подкомитета по вопросам охраны и рационального использования недр Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Верховной Рады Украины).

Геннадий Буткевич также является совладельцем сети магазинов "АТБ".

В прошлом году Европейская Комиссия приняла первый список из 13 стратегических проектов по стратегическому сырью, расположенному за пределами ЕС. В список попало и Балаховское графитовое месторождение, разрабатываемое группой компаний BGV Group Management бизнесмена Геннадия Буткевича.