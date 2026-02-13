Запланована подія 2

Украинско-американский инвестфонд восстановления за месяц получил более 60 проектных предложений

Украина и США
Украинско-американский инвестфонд получил 60 проектных предложений. / Правительственный портал

Украинско-американский инвестиционный фонд восстановления получил более 60 проектных предложений за первый месяц работы. В настоящее время 37 заявок поступило от украинских компаний, а один проект уже начал процедуру проверки Due Diligence для получения финансирования.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

Текущее состояние проектов

Команда фонда начала обработку полученных предложений:

  • 1 проект проходит процедуру Due Diligence (комплексная проверка);
  • 21 проект находится на стадии предварительного анализа.

Все проекты касаются ключевых сфер – энергетики, инфраструктуры, сферы критических минералов, а также инновационных технологий.

Капитал и структура

Как отметила Свириденко, стартовый капитал фонда составляет 150 млн долларов, сформированный на паритетных началах: по 75 млн долларов от Украины и США. Наполнение фонда также производится за счет средств от продажи лицензий. В настоящее время полностью сформированы управляющий совет, профильные комитеты и избран инвестиционный советник.

"Имеем целью подписать первые три инвестиционных соглашения до конца 2026 года. Приоритетно Фонд будет инвестировать в проекты, которые помогут привлекать дополнительный капитал на инвестиции и дадут наибольший эффект для нашей экономики", — отметила глава правительства.

Фонд является частью долгосрочного экономического партнерства с США, которое объединяет инвестиции, технологии и компонент безопасности.

Напомним, в начале января в странско-американский инвестиционный фонд восстановления начал прием заявок. Запуск платформы стал первым практическим шагом к началу инвестирования в 2026 г. после подтверждения полной операционной готовности Фонда в декабре.

Автор:
Татьяна Ковальчук