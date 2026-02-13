- Категория
Украинско-американский инвестфонд восстановления за месяц получил более 60 проектных предложений
Украинско-американский инвестиционный фонд восстановления получил более 60 проектных предложений за первый месяц работы. В настоящее время 37 заявок поступило от украинских компаний, а один проект уже начал процедуру проверки Due Diligence для получения финансирования.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.
Текущее состояние проектов
Команда фонда начала обработку полученных предложений:
- 1 проект проходит процедуру Due Diligence (комплексная проверка);
- 21 проект находится на стадии предварительного анализа.
Все проекты касаются ключевых сфер – энергетики, инфраструктуры, сферы критических минералов, а также инновационных технологий.
Капитал и структура
Как отметила Свириденко, стартовый капитал фонда составляет 150 млн долларов, сформированный на паритетных началах: по 75 млн долларов от Украины и США. Наполнение фонда также производится за счет средств от продажи лицензий. В настоящее время полностью сформированы управляющий совет, профильные комитеты и избран инвестиционный советник.
"Имеем целью подписать первые три инвестиционных соглашения до конца 2026 года. Приоритетно Фонд будет инвестировать в проекты, которые помогут привлекать дополнительный капитал на инвестиции и дадут наибольший эффект для нашей экономики", — отметила глава правительства.
Фонд является частью долгосрочного экономического партнерства с США, которое объединяет инвестиции, технологии и компонент безопасности.
Напомним, в начале января в странско-американский инвестиционный фонд восстановления начал прием заявок. Запуск платформы стал первым практическим шагом к началу инвестирования в 2026 г. после подтверждения полной операционной готовности Фонда в декабре.