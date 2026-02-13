Українсько-американський інвестфонд відбудови за місяць отримав понад 60 проєктних пропозицій

Українсько-американський інвестиційний фонд відбудови отримав понад 60 проєктних пропозицій за перший місяць роботи. Наразі 37 заявок надійшли від українських компаній, а один проєкт уже розпочав процедуру перевірки Due Diligence для отримання фінансування.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Поточний стан проєктів

Команда фонду розпочала опрацювання отриманих пропозицій:

1 проєкт проходить процедуру Due Diligence (комплексна перевірка);

21 проєкт знаходиться на стадії попереднього аналізу.

Усі проєкти стосуються ключових сфер — енергетики, інфраструктури, сфери критичних мінералів, а також інноваційних технологій.

Капітал і структура

Як зазначила Свириденко, стартовий капітал фонду становить 150 млн доларів, сформований на паритетних засадах: по 75 млн доларів від України та США. Наповнення фонду також відбувається за рахунок коштів від продажу ліцензій. Наразі повністю сформовані керівна рада, профільні комітети та обраний інвестиційний радник.

"Маємо на меті підписати перші три інвестиційні угоди до кінця 2026 року. Пріоритетно Фонд інвестуватиме в проєкти, які допоможуть залучати додатковий капітал на інвестиції та дадуть найбільший ефект для нашої економіки", — зазначила очільниця уряду.

Фонд є частиною довгострокового економічного партнерства зі США, яке поєднує інвестиції, технології та безпековий компонент.

Нагадаємо, на початку січня українсько-американський інвестиційний фонд відбудови розпочав прийом заявок. Запуск платформи став першим практичним кроком до початку інвестування у 2026 році після підтвердження повної операційної готовності Фонду в грудні.