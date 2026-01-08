Українсько-американський інвестиційний фонд відбудови розпочав прийом заявок

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Корпорацією фінансування міжнародного розвитку США (DFC) оголосили про запуск онлайн-порталу для подання інвестиційних проєктів до Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Запуск платформи став першим практичним кроком до початку інвестування у 2026 році після підтвердження повної операційної готовності Фонду в грудні.

"Фонд готовий спрямовувати капітал в ініціативи, що поглиблюють партнерство України та США і посилюють стійкість нашої економіки. Ми очікуємо на якісні заявки та перші інвестиції вже найближчими місяцями", — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Подати проєктну пропозицію через онлайн-портал можуть компанії та інвестори, чиї ініціативи відповідають пріоритетним секторам Фонду та готові до залучення фінансування.

Інвестиційний Фонд відбудови (АУІФ) у першу чергу розглядатиме проєкти у таких галузях: критичні мінерали (upstream та midstream), енергетика — включно з генерацією, передачею та видобутком вуглеводнів, транспорт і логістика, інформаційно-комунікаційні технології, а також новітні технології. На початкових етапах діяльності Фонд надаватиме перевагу інвестиціям у власний капітал або у фінансові інструменти, подібні до нього (квазікапітал).

Після подання заявки команда Фонду проводить її попередній аналіз. У разі зацікавленості з потенційним учасником зв’язуються для уточнення деталей та запиту додаткових матеріалів — наприклад, фінансової моделі, структури проєкту, підтвердження готовності до реалізації та інформації про партнерів. Оцінка проєктів також передбачає аналіз ключових ризиків і методів їх мінімізації. Вимоги та інструменти можуть відрізнятися залежно від сектора, стадії розвитку проєкту та структури фінансування.

Про Українсько-американський інвестфонд

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

8 травня парламент підтримав ратифікацію цієї угоди, а 12 травня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску фонду — нового механізму залучення інвестицій для відновлення та розвитку української економіки. Очікується, що перші три проєкти вдасться реалізувати протягом наступних півтора року.

Початковий капітал сформовано із внесків обох сторін у рівних частках — по $75 млн від США через DFC та від України, що разом становить $150 млн стартового капіталу. У структурі управління Фонду діє Керівна рада та чотири профільні комітети – інвестиційний, аудиторський, адміністративний і комітет пошуку проєктів. А такожпризначений ключовий операційний партнер Фонду – компанія Alvarez & Marsal (A&M), яка є інвестиційним радником Фонду.

Раніше повідомлялося, що Українсько-американський інвестиційний фонд відбудови може виступати міноритарним інвестором у видобувних проєктах та має стати маркетмейкером ринку.