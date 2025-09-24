Угода про корисні копалини: як працюватиме спільний із США інвестиційний фонд

Українсько-американський інвестиційний фонд відбудови із стартовим капіталом 150 мільйонів доларів може виступати міноритарним інвестором у видобувних проєктах разом з іншими інвесторами та має стати маркетмейкером ринку.

Як пише Delo.ua, про це розповів член керівної ради фонду, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгор Перелигін, передає "Інтерфакс-Україна".

“Завдання і концепція, за якою ми будемо працювати, - це те, що за рахунок цього стартового капіталу можна, можливо, зайти на міноритарні частки в цікавих для фонду проєктах. Але головне завдання – це те, що фонд є де-факто маркетмейкером”, – заявив Перелигін.

Він додав, що уряд будує систему таким чином, що фонд буде маркетмейкером на ринку критичної сировини та гірничовидобувної галузі, а також зможе залучати коінвесторів та стратегічних партнерів.

За словами Перелигіна, на кожен долар, який фонд буде інвестувати в цікавий для нього проєкт, він намагатиметься залучати 2-4 долари додатково від коінвесторів.

“Ми вбачаємо фонд як інструмент для того, щоб просувати, по-перше, уявлення довгострокового капіталу на ринку. Друге – це інструмент, який дає додаткові умови і стабільність для інших інвесторів, в тому числі великих стратегічних інвесторів з іноземних юрисдикцій, які до цього не хотіли інвестувати в Україну. І третє – ми говоримо про те, що фонд може забезпечити стабільність у реалізації продукції”, – наголосив член керівної ради.

Він пояснив, що йдеться про довгострокові контракти, а фонд за рахунок наданих йому інструментів може або сам бути покупцем продукції, або стати каналом для реалізації контрактів з великими споживачами критичної сировини.

Водночас Перелигін не повідомив більших деталей про те, в які проєкти та на яких умовах інвестуватиме фонд.

Про Українсько-американський інвестфонд

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

8 травня парламент підтримав ратифікацію цієї угоди, а 12 травня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску фонду — нового механізму залучення інвестицій для відновлення та розвитку української економіки.

Очікується, що перші три проєкти вдасться реалізувати протягом наступних півтора року.

Українську сторону у фонді представляють:

м іністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев;

заступник м іністра Єгор Перелигін;

державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич.

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) зробила інвестиційне зобов’язання в Українсько-американський інвестиційний фонд відбудови розміром $75 млн. Україна зробила такий самий внесок. Таким чином, стартові позиції Інвестиційного фонду відбудови становлять $150 млн.