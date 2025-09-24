Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

-0,00

EUR

48,80

+0,07

Готівковий курс:

USD

41,37

41,30

EUR

48,90

48,75

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Угода про корисні копалини: як працюватиме спільний із США інвестиційний фонд

Єгор Перелигін
Єгор Перелигін. Фото: facebook.com/EnvironmentalofUkraine

Українсько-американський інвестиційний фонд відбудови із стартовим капіталом 150 мільйонів доларів може виступати міноритарним інвестором у видобувних проєктах разом з іншими інвесторами та має стати маркетмейкером ринку. 

Як пише Delo.ua, про це розповів член керівної ради фонду, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгор Перелигін, передає "Інтерфакс-Україна". 

“Завдання і концепція, за якою ми будемо працювати, - це те, що за рахунок цього  стартового капіталу можна, можливо, зайти на міноритарні частки в цікавих для фонду проєктах. Але головне завдання – це те, що фонд є де-факто маркетмейкером”, – заявив Перелигін.

Він додав, що уряд будує систему таким чином, що фонд буде маркетмейкером на ринку критичної сировини та гірничовидобувної галузі, а також зможе залучати коінвесторів та стратегічних партнерів.

За словами Перелигіна, на кожен долар, який фонд буде інвестувати в цікавий для нього проєкт, він намагатиметься залучати 2-4 долари додатково від коінвесторів.

“Ми вбачаємо фонд як інструмент для того, щоб просувати, по-перше, уявлення довгострокового капіталу на ринку. Друге – це інструмент, який дає додаткові умови і стабільність для інших інвесторів, в тому числі великих стратегічних інвесторів з іноземних юрисдикцій, які до цього не хотіли інвестувати в Україну. І третє – ми говоримо про те, що фонд може забезпечити стабільність у реалізації продукції”, – наголосив член керівної ради.

Він пояснив, що йдеться про довгострокові контракти, а фонд за рахунок наданих йому інструментів може або сам бути покупцем продукції, або стати каналом для реалізації контрактів з великими споживачами критичної сировини.

Водночас Перелигін не повідомив більших деталей про те, в які проєкти та на яких умовах інвестуватиме фонд.

Про Українсько-американський інвестфонд

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

8 травня парламент підтримав ратифікацію цієї угоди, а 12 травня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску фонду — нового механізму залучення інвестицій для відновлення та розвитку української економіки.

Очікується, що перші три проєкти вдасться реалізувати протягом наступних півтора року.

Українську сторону у фонді представляють:

  • міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев;
  • заступник міністра Єгор Перелигін;
  • державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич.

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) зробила інвестиційне зобов’язання в Українсько-американський інвестиційний фонд відбудови розміром $75 млн. Україна зробила такий самий внесок. Таким чином,  стартові позиції Інвестиційного фонду відбудови становлять $150 млн.

Автор:
Світлана Манько