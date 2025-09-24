Соглашение о полезных ископаемых: как будет работать совместный с США инвестиционный фонд

Украинско-американский инвестиционный фонд восстановления со стартовым капиталом 150 миллионов долларов может выступать миноритарным инвестором в добывающих проектах вместе с другими инвесторами и должен стать маркетмейкером рынка.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал член управляющего совета фонда, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Егор Перелыгин, передает "Интерфакс-Украина".

"Задача и концепция, по которой мы будем работать, - это то, что за счет этого стартового капитала можно, возможно, зайти на миноритарные доли в интересующих фонд проектах. Но главная задача - это то, что фонд является де-факто маркетмейкером", - заявил Перелыгин.

Он добавил, что правительство строит систему таким образом, что фонд будет являться маркетмейкером на рынке критического сырья и горнодобывающей отрасли, а также сможет привлекать коинвесторов и стратегических партнеров.

По словам Перелыгина, на каждый доллар, который фонд будет инвестировать в интересующий его проект, он будет пытаться привлекать 2-4 доллара дополнительно от коинвесторов.

"Мы видим фонд как инструмент для того, чтобы продвигать, во-первых, представление долгосрочного капитала на рынке. Второе - это инструмент, который дает дополнительные условия и стабильность для других инвесторов, в том числе крупных стратегических инвесторов из иностранных юрисдикций, которые до этого не хотели инвестировать в Украину. И третье - мы говорим о том, что мы можем обеспечить стабильность" управляющего совета.

Он пояснил, что речь идет о долгосрочных контрактах, а фонд за счет предоставленных ему инструментов может либо сам являться покупателем продукции, либо стать каналом для реализации контрактов с крупными потребителями критического сырья.

В то же время Перелыгин не сообщил больше деталей о том, в какие проекты и на каких условиях будет инвестировать фонд.

Об украинско-американском инвестфонде

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

8 мая парламент поддержал ратификацию этого соглашения, а 12 мая президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры для запуска фонда – нового механизма привлечения инвестиций для восстановления и развития украинской экономики.

Ожидается, что первые три проекта удастся реализовать в течение следующих полутора лет.

Украинскую сторону в фонде представляют :

г. министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев;

заместитель м инистра Егор Перелыгин;

государственный секретарь Министерства иностранных дел Александр Карасевич.

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) внесла инвестиционное обязательство в Украинско-американский инвестиционный фонд восстановления в размере $75 млн. Украина внесла такой же вклад. Таким образом, стартовые позиции Инвестиционного фонда восстановления составляют $150 млн.