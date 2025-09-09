Украина предложит США промышленные отходы в рамках соглашения о недрах: детали

В рамках соглашения о полезных ископаемых Украина предложит США не только классические месторождения, но и альтернативные источники сырья – хвостохранилища и отходы горно-металлургического комплекса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, член управляющего совета Украинско-американского инвестиционного фонда Егор Перелыгин.

По его словам, альтернативными источниками сырья могут быть хвостохранилища и отходы горно-металлургического комплекса.

Стратегические металлы можно получать без раскрытия новых карьеров

"То, что десятилетиями считалось балластом, действительно является новой сырьевой базой: без раскрытия новых карьеров мы можем получать стратегические металлы для аккумуляторов, электроники, авиации и оборонной индустрии — и параллельно нейтрализовывать негативные исторические экологические последствия", - заявил Перелыгин.

Он акцентировал внимание на том, что преимущество такого подхода заключается в быстром выходе на товарное стратегическое сырье без новой разработки и добычи.

Среди потенциальных направлений поиска скрытых возможностей первым пунктом идут хвосты минеральных песков (титановые пески, монацит), где остаются рутил, ильменит, циркон. Кроме того, глубокая переработка и гидрометаллургия могут открыть возможности получения циркония, гафния и скандия — металлы для высокотемпературной керамики, авиации, оптики.

Перелыгин считает, что интересными источниками для извлечения стратегического сырья могут быть шламонакопители от гидрометаллургии и отходы производства титановой губки.

Еще одним направлением он выделил "Красный шлам" и шлаки производства пигментного диоксида титана (TiO₂), поскольку побочные продукты глиноземных и титанопигментных заводов содержат скандий (а также титан, железо, алюминий).

По мнению замминистра, интересным направлением также являются фосфогипс и фосфатные отходы, потому что извлечение редкоземельных элементов здесь может сочетаться с производством строительного гипса.

Еще один потенциально привлекательный вариант, по словам Перелыгина, – зола ТЭС и угольные отвалы, потому что в золе содержатся редкоземельные элементы, галлий, скандий, алюминий и германий.

Интересным направлением замминистра выделил хвосты железных, медных и никелевых руд: в этих потоках часто "теряются" кобальт, теллур, германий, ванадий, вольфрам, а иногда и золото и серебро, тогда как современные схемы экстракции и выщелачивания позволяют вернуть эти металлы.

Также Перелыгин предлагает обратить внимание и на отходы добычи и переработки урана, поскольку, кроме урановой компоненты, в этих хвостах ванадий, скандий, молибден, селен, а также тяжелые редкоземельные элементы и иттрий.

Более быстрый и более дешевый запуск производства

Замминистра отметил, что переработка хвостов, шламов и отходов может иметь очевидное преимущество над "greenfield"-проектами, т.е. добычей на новых площадках, так как дает двойной эффект: более быстрый и более дешевый запуск производства за счет имеющейся инфраструктуры, электричества, логистики, а также улучшения безопасных экологии. жесткие формы, уменьшение риска прорывов старых дамб и загрязнение окружающей среды.

Чтобы это работало на практике, как рассказал Перелыгин, Минэкономики концентрируется на создании простой и понятной рамки правил для компаний, готовых перерабатывать хвосты с обеспечением быстрого доступа к энергетической и транспортной инфраструктуре, а также предоставлением нужных финансовых инструментов и ранних оффтейк-соглашений – предварительных контрактов на продажу продукции.

Об украинско-американском инвестфонде

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

8 мая парламент поддержал ратификацию этого соглашения, а 12 мая президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры для запуска фонда – нового механизма привлечения инвестиций для восстановления и развития украинской экономики.

Ожидается, что первые три проекта удастся реализовать в течение следующих полутора лет.

Украинскую сторону в фонде представляют :

г. министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев;

заместитель м инистра Егор Перелыгин;

государственный секретарь Министерства иностранных дел Александр Карасевич.

В настоящее время фонд уже провел свое первое заседание и перешел от концепции к практической реализации.