В Украине запустили реестр нефтяных и газовых скважин

С 3 сентября введен в эксплуатацию Государственный реестр нефтяных и газовых скважин, содержащий информацию о более чем 12,5 тыс. объектах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная служба геологии и недр.

Отмечается, что целью создания реестра есть учет скважин по единому порядку, а также обеспечение предприятий, учреждений и общественности достоверными данными о таких скважинах.

Реестр является составной частью Единой государственной электронной геоинформационной системы использования недрами. Он содержит информацию о более чем 12,5 тысячах скважин, среди которых действующие, законсервированные, контрольно-наблюдательные и другие

Внесению в реестр подлежит информация о скважине, находящихся на балансе предприятий, добывающих нефть и газ, проводят работы по бурению нефтяных и газовых скважин и ведут наблюдение за их состоянием.

В Госгеонадра отмечают, что отныне недропользователям не нужно подавать документы в бумажной форме для регистрации паспорта скважины. Вся обработка информации, формируемая в процессе деятельности пользователей недр, будет производиться онлайн.

Для регистрации скважины заявитель средствами Единой государственной электронной геоинформационной системы пользования недрами подает заявление, необходимую информацию о нем и электронную копию паспорта скважины. В случае изменений, возникающих в процессе эксплуатации скважины или изменения ее владельца или пользователя, заявитель подает заявление и сведения для внесения изменений. Обновление данных будет произведено в течение 15 рабочих дней.

Извлечение из реестра будет формироваться исключительно с помощью электронного интерфейса.

Доступ к открытой информации Государственного реестра нефтяных и газовых скважин осуществляется на безвозмездной основе.

Недавно Кабинет министров Украины объявил конкурс на заключение соглашений о распределении продукции (СРП) для двух нефтегазовых участков - Свичанского и Межигорского, расположенных на западе страны. Такое решение принято с целью привлечения инвестиций в поиск и добычу углеводородов.

Напомним, в июле входящее в Группу "Нафтогаз" АО "Укргаздобыча" ввело в эксплуатацию новую разведывательную высокодебитную скважину. Ее суточный дебит составляет 383 тыс. кубометров природного газа.