Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,36

--0,01

EUR

48,18

--0,29

Наличный курс:

USD

41,35

41,27

EUR

48,35

48,20

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине запустили реестр нефтяных и газовых скважин

нефтяная вышка
В Украине запустили Государственный реестр нефтяных и газовых скважин / Freepik

С 3 сентября введен в эксплуатацию Государственный реестр нефтяных и газовых скважин, содержащий информацию о более чем 12,5 тыс. объектах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная служба геологии и недр.

Отмечается, что целью создания реестра есть учет скважин по единому порядку, а также обеспечение предприятий, учреждений и общественности достоверными данными о таких скважинах.

Реестр является составной частью Единой государственной электронной геоинформационной системы использования недрами. Он содержит информацию о более чем 12,5 тысячах скважин, среди которых действующие, законсервированные, контрольно-наблюдательные и другие

Фото 2 — В Украине запустили реестр нефтяных и газовых скважин

Внесению в реестр подлежит информация о скважине, находящихся на балансе предприятий, добывающих нефть и газ, проводят работы по бурению нефтяных и газовых скважин и ведут наблюдение за их состоянием.

В Госгеонадра отмечают, что отныне недропользователям не нужно подавать документы в бумажной форме для регистрации паспорта скважины. Вся обработка информации, формируемая в процессе деятельности пользователей недр, будет производиться онлайн.

Для регистрации скважины заявитель средствами Единой государственной электронной геоинформационной системы пользования недрами подает заявление, необходимую информацию о нем и электронную копию паспорта скважины. В случае изменений, возникающих в процессе эксплуатации скважины или изменения ее владельца или пользователя, заявитель подает заявление и сведения для внесения изменений. Обновление данных будет произведено в течение 15 рабочих дней.

Извлечение из реестра будет формироваться исключительно с помощью электронного интерфейса.

Доступ к открытой информации Государственного реестра нефтяных и газовых скважин осуществляется на безвозмездной основе.

Недавно Кабинет министров Украины объявил конкурс на заключение соглашений о распределении продукции (СРП) для двух нефтегазовых участков - Свичанского и Межигорского, расположенных на западе страны. Такое решение принято с целью привлечения инвестиций в поиск и добычу углеводородов.

Напомним, в июле входящее в Группу "Нафтогаз" АО "Укргаздобыча" ввело в эксплуатацию новую разведывательную высокодебитную скважину. Ее суточный дебит составляет 383 тыс. кубометров природного газа.

Автор:
Светлана Манько