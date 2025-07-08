"Нафтогаз" запустил новую скважину, которая дает 383 тысяч кубометров газа в сутки

АО "Укргаздобыча", входящее в Группу "Нафтогаз", ввело в эксплуатацию новую разведывательную высокодебитную скважину. Ее суточный дебит составляет 383 тыс. кубометров природного газа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Указывается, что скважина наклонена, глубиной почти 5,7 км. Все работы – от бурения до запуска – выполнены на полтора месяца раньше запланированного срока.

"Благодарю всех подразделений "Укргаздобычи", которые были вовлечены в проектирование, бурение, обустройство и другие работы. Действительно важный результат, учитывая потребность страны в газе", — отметил Сергей Корецкий.

Напомним, группа "Нафтогаз" заключила новый контракт с польской компанией Orlen Group о поставках в Украину партии 140 млн куб. м сжиженного газа из США. Это уже четвертое соглашение "Нефтегаза" с польским Orlen. В рамках этих соглашений законтрактовано 440 млн куб. м LNG для нужд следующего отопительного сезона.

В настоящее время "Нафтогаз" начал подготовку к следующей зиме, законтрактовав 1,5 млрд куб. м газа. В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 компания планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.