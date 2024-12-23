"Нафтогаз" запустил новую перспективную скважину: сколько дает газу

В Украине ввели в эксплуатацию новую разведывательную газовую скважину. Ее запустила группа " Нафтогаз ". Суточный дебит составляет 150 тысяч куб. м газа, а глубина – 5400 м, сообщает пресс-служба группы.

В "Нафтогазе" отмечают, что на месторождении уже начато строительство площадки для последующей разведывательной скважины.

По словам Романа Чумака, временно осуществляющего полномочия главы правления НАК "Нафтогаз Украины", увеличение добычи газа имеет стратегическое значение для энергетической безопасности Украины в условиях войны.

"Благодарю коллег за последовательную и эффективную работу в этом направлении", – отметил он.

В конце ноября в "Нафтогазе" объявили о запуске скважины на недавно открывшемся месторождении. Ее суточный дебит составляет 170 тыс. куб. м газа.

Предыдущий глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев сообщал в том же месяце, что в этом году капитальные вложения группы достигли показателя около 62 млрд грн. В то же время ожидается, что в 2025 году они будут расти.

Всего за 11 месяцев 2024 года предприятия группы "Нафтогаз" – "Укргаздобыча" и "Укрнафта" – добыли более 13,5 млрд куб. м голубого топлива.