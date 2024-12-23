На поиски нового главы правления "Нафтогаза" потратят 4,5 млн грн

НАК " Нафтогаз Украины " на сайте Prozorro опубликовал тендер на услуги рекрутингового агентства, которое будет искать кандидатов на должность нового главы правления компании.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Prozorro.

Отмечается, что ожидаемая стоимость услуг рекрутингового агентства будет составлять 4,5 млн. грн.

Аукцион запланирован на 31 декабря 2024 года.

Напомним, в начале декабря Алексей Чернышев с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины" перешел в Кабмин и стал вице-премьер-министром, министром единства Украины.

Чернышев пришел в "Нафтогаз" в начале отопительного сезона 2022 – 2023 годов на замену Юрию Витренко. Одной из первых задач Чернышева в должности главы "Нафтогаза" был выход компании из дефолта. Напомним, 26 июля 2022 года "Нафтогаз" официально объявил дефолт по выплатам по еврооблигациям со сроками погашения в 2022 и 2026 годах. Через полгода после назначения Чернышева компании удалось договориться с инвесторами по реструктуризации выплат и в сентябре 2023 года "Нафтогаз" вышел из дефолта по еврооблигациям.

Чернышев также неоднократно заявлял, что Украине удалось пройти отопительный сезон на природном газе украинской добычи.

Роман Чумак временно осуществляет полномочия председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны — АО "Укргаздобыча" — и завершая оператором магистральных нефтепроводов — АО "Укртранснафта".

В январе-ноябре по итогам своей деятельности предприятия Группы " Нефтегаз " уплатили в государственный бюджет Украины налогов на сумму более 80 млрд грн.

Заметим, что предприятия Группы "Нафтогаз" продолжают увеличивать добычу газа. За 11 месяцев 2024 года АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" вместе добыли более 13,5 млрд куб. м голубого топлива.