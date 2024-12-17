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"Нафтогаз" снизил уплату налогов на 3,7 млрд грн
В январе-ноябре по итогам своей деятельности предприятия Группы "Нафтогаз" уплатили в государственный бюджет Украины налогов на сумму более 80 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".
Отмечается, что предприятия группы направили более 74 млрд грн в государственный бюджет и 6 млрд грн — в местные бюджеты.
За 11 месяцев 2023 года Группа "Нафтогаз" уплатила 83,7 млрд грн налогов.
То есть, в текущем году "Нафтогаз" направил в бюджет на 3,7 млрд грн меньше.
"Каждый вклад в госказну — это шаг к экономической стабильности, поддержке армии и восстановлению инфраструктуры. Только в ноябре наши предприятия уплатили в госбюджет 8,1 млрд грн, еще 500 млн грн — в местные бюджеты», — отметил временно осуществляющий Роман Чумак. полномочия председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".
Заметим, за 10 месяцев 2024 года предприятия Группы "Нафтогаз" уплатили в государственный бюджет Украины налогов на сумму более 66 млрд грн. Еще более 5 млрд. грн. было направлено в местные бюджеты. Общая сумма уплаченных налогов составила 71 млрд. грн.
Напомним, предприятия Группы "Нафтогаз" продолжают увеличивать добычу газа. За 11 месяцев 2024 года АО "Укргаздобыча" и ОАО "Укрнафта" вместе добыли более 13,5 млрд куб. м голубого топлива.